El Servizo de Gardacostas de Galicia retira más de 1.000 nasas e incauta 286 kilos de marisco en una semana - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, ha retirado durante la última semana un total de 1.084 nasas sin identificar, un palangrillo con 35 anzuelos y una embarcación, además de incautar más de 286 kilos de diversas especies de pescado y marisco en el marco de sus operativos contra la extracción ilegal en el litoral gallego.

Según el balance, los agentes tramitaron 32 actas entre incautaciones, inspecciones y presuntas infracciones. La mayoría de los aparejos intervenidos corresponden a nasas de pulpo y nécora (metálicas, de plástico y madera) que carecían de balizamiento o tarjeta identificativa reglamentaria, así como más de 1.650 metros de cabo.

Los operativos con mayor volumen de artes requisadas se concentraron en la ría de Muros y el entorno de la isla de Ons --donde se decomisaron 330 nasas de pulpo en una sola intervención--, la ría de Corcubión, la ría de Pontevedra, la ría de Arousa y el puerto de Sada, donde se retiraron 70 nasas de madera orientadas a la captura de nécora.

Por su parte, en la ría de Vigo los agentes intervinieron una embarcación no identificada y un palangrillo en A Guarda. En cuanto a las capturas ilegales, se interceptaron más de 248 kilos de pulpo, gran parte de los cuales presentaban un tamaño antirreglamentario por debajo de la talla mínima legal.

También se decomisaron cerca de 23 kilos de nécora, más de siete kilos de centollo, así como 13,4 kilos de bivalvos en el puerto de O Xufre y Ferrol. Todas las especies que se encontraban vivas fueron reintegradas de inmediato a su hábitat natural para proteger la biomasa y la regeneración de los caladeros.

Las intervenciones en tierra se completaron con la colaboración del Seprona en Xove, donde se incautaron cerca de 16,5 kilos de pescado por falta de trazabilidad y documentación comercial, así como 3,5 kilos de percebe extraído de forma furtiva en Baiona . Al cumplir con los estándares sanitarios para el consumo pero no poder ser devueltas al mar, estas capturas fueron entregadas a centros benéficos de Viveiro y del entorno de Vigo para su aprovechamiento social.