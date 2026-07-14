Shego, Julian Marley, La Perra Blanco y Eris Mackenzie, entre los artistas que pondrán música a las Festas do Apóstol

Cartel de las Festas do Apóstol 2026 - IRIA ALDEGUNDE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Shego, Julian Marley, La Perra Blanco y Eris Mackenzie, son algunos de los artistas que se suman al cartel de las Festas do Apóstol de Santiago, que contarán con 10 días de música, desde el próximo miércoles 22 de julio.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Festas de la capital gallega, Pilar Lueiro, coincidiendo con la presentación del cartel del evento, realizado por la ilustradora compostelana Iria Aldegunde. La autora ha destacado que es un cartel "simbólico y esperanzador" y fusiona la tradición compostelana con un homenaje al ilustrador fusilado Camilo Díaz Baliño.

"Cuando fue asesinado llevaba 10 años siendo autor de los carteles de las fiestas de Santiago, entonces queríamos llevar por ahí la propuesta y creo que recogió muy bien toda aquella cartelería de Díaz Baliño", ha expresado.

A continuación, Luerio ha desvelado nuevos detalles del cartel tras avanzar la semana pasada a algunos artistas que lo configurarían como The Rapants, que cerrarán las fiestas el día 31 en la Praza da Quintana, y Lila Downs, que abrió el Mundial en México.

En este contexto, ha anunciado que la Real Filarmonía inaugurará las fiestas el día 22, dando paso en el mismo escenario al reggae del londinense Julian Marley el día 23. En la víspera del día grande, el 24, actuará Lila Downs y la mezcla pop-tradicional gallega latinoamericana de Belém Tajes.

Así las cosas, el 25 será la jornada de folclore para "abrir boca" de cara al domingo, el que tendrá lugar el TradFest. Habrá artesanía, animación, la banda municipal más de 12 horas de inspiración tradicional con la participación de artistas de Galicia, Argentina, Portugal, Escocia y Castilla, y la celebración del Día del Traje.

Ya la semana siguiente, el lunes 27 actuará la artista de rock gaditana La Perra Blanco y el martes 28 se podrá disfrutar de la fiesta gitana galega Tarara, con "mucho flamenco gallego y no gallego". La rapera madrileña Bewis de la Rosa y el gallego Eris Mackenzie se subirán al escenario de la Quintana el miércoles 29 y el jueves será el turno de la banda indie-rock Shego. Finalmente, la banda The Rapants pondrá el ramo el 31 de julio.

A mayores, un año más habrá orquestas en la Alameda compostelana, donde actuarán la Orquestra Finisterre; la Orquesta Compostela; Tania Beiras y los Cumbia Pop; Costa Dorada y la Orquesta Suavecito. También estarán en la fiesta los peregrinos musicales los días 27 y 29 en el Teatro Principal y el martes 28 en San Martín Pinario.

LUCES, FUEGOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pilar Lueiro también ha señalado que habrá un año más el ciclo Compostela Cinema con proyecciones de lunes 27 a jueves 30 en diferentes espacios de la ciudad; el ajedrez al aire libre en la Alameda; el baile moderno en la Quintana o la Festa Pícara el día 23 en Galeras.

Con respecto a las atracciones, estarán disponibles del 19 de julio al 2 de agosto en la Alameda y contarán con un horario inclusivo sin ruido los días 21, 28 y 29 de 17.00 a 19.00 horas de la tarde. También allí estará situado el Punto Lila el 22 y el 31 de julio de 20.00 a 1.00 horas de la mañana.

Uno de los principales atractivos de las fiestas será la vuelta del espectáculo de luces, que se realizó por última vez antes de la pandemia. Este se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante tres noches consecutivas.

La primera será en la madrugada del 24 al 25, cuando se podrá ver desde las 00.00 hasta las 02.00 horas. Cada pase durará nueve minutos y serán repetidos en intervalos de 15. Los días 25 y 26 arrancará una hora antes, a las 23.00, y terminará a las 01.00 horas.

Asimismo, habrá fuegos artificiales los días 24 y 31, y se tirarán desde tres puntos: la Alameda, Cidade da Cultura y el Parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos.

Por el momento y pese a las preguntas de los medios de comunicación, no se ha desvelado el pregonero de las fiestas, aunque, según Lueiro, ya está confirmado. No obstante, si ha avanzado el presupuesto de las fiestas, que supera los 800.000 euros y reducen en cinco días su duración con respecto al año pasado.