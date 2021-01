Siemens Gamesa anuncia o peche das súas plantas das Somozas e Cuenca, que afectará a 266 empregados

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siemens Gamesa pechará as súas plantas das Somozas (Galicia) e Cuenca (Castela-A Mancha), iniciando así un procedemento de despedimento colectivo que afecta a un total de 266 empregados de ambas as factorías, informou a compañía.

En concreto, veranse implicados un total de 51 traballadores da planta de Cuenca do fabricante de aeroxeradores e outros 215 empregados da factoría en Galicia.

Nunha comunicación á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o grupo controlado pola multinacional Siemens indicou que este proceso é "de conformidade co previsto no artigo 51 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e o Real Decreto 1483/2012, de 29 de outubro que aproba o Regulamento dos Procedementos de Despedimento Colectivo e de Suspensión de Contratos e Redución de Xornada".

Pola súa banda, os gobernos de España, Galicia e Castela-A Mancha lamentaron e expresaron "o seu rexeitamento" ao anuncio de Siemens Gamesa de pechar as súas plantas "nun momento de expansión do sector en España".