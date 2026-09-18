Silvio Rodríguez se reencuentra este sábado con su público gallego en un concierto en A Coruña con entradas agotadas

Silvio Rodríguez recorrerá cinco décadas de canciones en su concierto en el Coliseum de A Coruña - REMITIDA ROIG ARENA

A CORUÑA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 15 años después de sus últimos conciertos en Galicia, el trovador cubano Silvio Rodríguez se reencontrará este sábado con sus incondicionales gallegos en un concierto en el Coliseum de A Coruña, para el cual las entradas llevan semanas completamente agotadas.

La organización de este único concierto del compositor en Galicia ha explicado que no será "una mirada nostálgica" hacia el repertorio que ha tejido a lo largo de 59 años sobre los escenarios y ha anunciado un concierto basado en la "convivencia entre pasado y presente". Antes, el artista cubano habrá pasado por Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Valencia, y tras A Coruña, continuará por Sevilla, Murcia y Madrid.

La cita del sábado se produce días después de la publicación de 'O teu nome é bandeira', la nueva versión de la canción de Uxía dedicada a Begoña Caamaño, en la cual ambos artistas unen sus voces y Silvio Rodríguez canta por primera vez en gallego. El tema está incluido en el disco-libro 'Indómitas' y está dedicado a la escritora y periodista Begoña Caamaño, homenajeada en el Día das Letras Galegas de este año y amiga de ambos.

La colaboración, que nació por iniciativa de Uxía, habla de la dignidad, de la memoria y de la esperanza, y se presentó acompañada de un videoclip dirigido por Paula Pez y rodado en A Illa de Arousa.

REPERTORIO

'Ojalá', 'Unicornio', 'La maza', 'Óleo de mujer con sombrero', 'Playa Girón' o 'Te doy una canción' son además canciones que siguen encontrando nuevos significados en el presente y "nuevos oyentes que llegan a ellas por descubrimiento, por herencia o por la permanencia natural de un cancionero que continúa circulando", destacó la organización del concierto en un comunicado.

"Las nuevas composiciones convivirán con las canciones fundamentales de su trayectoria, en una propuesta que mantiene vivo el diálogo entre el artista que escribió algunas de las páginas más reconocibles de la canción en español y el creador que sigue escribiendo, grabando y buscando nuevas formas de decir", agrega. Silvio Rodríguez construyó una de las obras fundamentales de la canción iberoamericana y se convirtió en un nombre esencial de la Nueva Trova.

En el Coliseum, estará acompañado sobre el escenario por la clarinetista y flautista Niurka González --su esposa--, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y el percusionista Oliver Valdés, músicos con los que dará forma a "un concierto construido desde la palabra, la precisión musical y esa emoción contenida que atraviesa buena parte de su obra".