Un simulacro de accidente en Lavacolla, que recreó una salida de vía en un aterrizaje, moviliza un amplio operativo

Simulacro en Lavacolla. - AENA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un amplio operativo se ha movilizado este viernes en la capital gallega debido a un simulacro de accidente aéreo organizado en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El ejercicio ha consistido en la recreación del siniestro de una aeronave durante la maniobra de aterrizaje con salida de pista a la altura de O Pino (A Coruña).

El simulacro desarrollado en el aeropuerto, según ha concretado AENA, se ha diseñado en base a un accidente sufrido por una aeronave CRJ200, que cubría la ruta Madrid-Santiago, en la que viajaban 36 pasajeros y 4 tripulantes, y que, durante la maniobra de aterrizaje, sufre un incidente desconocido y se sale de la pista.

El avión, al impactar con el terreno, sufre daños estructurales provocando un incendio. El balance final estimado es de 19 fallecidos, 13 heridos graves o muy graves y 8 heridos leves o ilesos.

La magnitud del accidente aéreo simulado provoca que se active el Plan Territorial de Emergencias de Galicia, y que participen todos los efectivos de emergencias ligados a distintas administraciones (desde el Gobierno central, a la Xunta y al Ayuntamiento de Santiago). Del mismo modo, se activan en el aeropuerto las salas de ilesos y heridos leves y de familiares de pasajeros.

Precisamente, AENA ha informado en su perfil de la red social 'X' a la ciudadanía de que no se "alarmase" si observaba la presencia de "equipos de emergencia, humo o fuego" en el aeropuerto compostelano, y ha explicado que en esta jornada se está llevando a cabo un simulacro general aeronáutico.

AENA explica que se trata de un procedimiento habitual que se realiza periódicamente con el fin de garantizar la seguridad en las terminales aeroportuarias y comprobar la eficacia de los protocolos de actuación.

La Xunta, por su parte, ha informado de que el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha participado en el ejercicio, realizado con el objetivo de ensayar la efectividad del Plan de emergencia del aeródromo y su integración con el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) mediante el ensayo de la activación de los medios internos y su coordinación con los externos.

Junto con Villanueva, también han participado la Axencia Galega de Emergencias (Axega), la Fundación Pública Urxencias de Galicia 061 o el servicio de emergencias provincial de A Coruña.

AMPLIO OPERATIVO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

En el amplio operativo movilizado para la recreación, también intervinieron medios internos del aeropuerto, así como la Delegación del Gobierno en Galicia, Protección Civil y bomberos del Ayuntamiento de Santiago, bomberos del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y, en lo que respecta a las actuaciones relacionadas con la seguridad, Policía Local de Santiago y Guardia Civil.

Para la atención a las víctimas colaboraron en el simulacro la persona de contacto para asistencia a víctimas (PECO), el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (Gipce), el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales (GIES) y Cruz Roja.

Por parte de la Dirección Xeral de Emerxencias se movilizan a los medios de atención, se desplaza el vehículo del Puesto de Mando Avanzado de la Axega, se coordina la actuación de los grupos de intervención una vez activado el Platerga, momento en el que asume el mando, se activa al Gipce y al GIES para la atención de las salas de ilesos y familiares y se incorporan la responsables del Puesto de Mando Principal (PMP).

Así, tras la activación del Platerga, se procede a su comunicación a los diferentes medios y al propio aeropuerto realizándose la cesión de mando y constituyéndose el Centro de Coordinación Operativa en el que se integró el Puesto de mando principal del aeropuerto y el puesto de mando avanzado. Se activaron además los puntos de recepción de medios, de guía y de encuentro, así como la sala de ilesos y heridos leves y la de reencuentro de víctimas ilesas y familiares.

Tanto la Xunta como AENA han incidido en la importancia de este tipo de actuaciones reguladas por la normativa para velar por el correcto ajuste de protocolos ante cualquier siniestro.