El sindicato SATSE exige al Ministerio y a las CC.AA que no utilicen la Sanidad como un "campo de batalla política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado al Ministerio de Sanidad y a todos los gobiernos autonómicos que no utilicen la Sanidad como un "campo de batalla política" y les ha instado a "ponerse de acuerdo en implementar un Plan de invierno que evite los colapsos en los centros sanitarios e incluya el refuerzo de las plantillas enfermeras".

En este contexto, ha recordado que el pasado año "solo hubo cruces de acusaciones y reproches" entre la ministra, Mónica García, y los conselleiros de Sanidad del PP. Así, les ha afeado que no llegasen a un acuerdo para evitar las situaciones de "colapso, sobrecarga y peor atención que se repiten todos los años en los meses de invierno con la llegada de virus".

El Sindicato ha denunciado que, no solo los partidos políticos, sino también las administraciones publicas, "están utilizando, cada vez más, la atención sanitaria a las personas como un arma de confrontación partidista".

"Una forma de proceder que lo único que consigue es retrasar o, incluso, no llegar a aprobar planes y estrategias de actuación conjunta que resultan absolutamente necesarias para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad", ha subrayado.

A este respecto, el Sindicato de Enfermería ha incidido en que "esta equivocada forma de gestionar los recursos sanitarios" está conllevando también que "siga creciendo la falta de confianza y satisfacción" de la ciudadanía hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto, ha desgranado que el último Barómetro Sanitario, publicado la pasada semana, concluye que, "si hace un año cerca de un 56% consideraba que funcionaba bien o muy bien, ahora lo piensa un 52%".

Con todo, el sindicato ha reiterado que el Ministerio de Sanidad y las consellerías autonómicas "no pueden quedarse impasibles ante un problema grave y recurrente, como es la saturación y sobrecarga en los centros sanitarios durante los meses de invierno". "Deben acordar sin más dilación un plan de actuación conjunta que contemple los medios y recursos necesarios en el conjunto del Estado", ha concluido.