El Sindicato Unificado de Policía pide doblar los efectivos en Galicia y denuncia un déficit de 447 agentes en Galicia

El sindicato señala que los medios no se adaptan a una realidad marcada, sobre todo, por el auge de la ciberdelincuencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía ha pedido "doblar" los efectivos que se destinan a Galicia según la última convocatoria del cuerpo, que estima cubrir 129 de las 400 vacantes, por lo que el SUP reclama 223, puesto que denuncia un déficit de 447 agentes.

El secretario general del sindicato en Galicia, Roberto González, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para "denunciar" la situación en la que se encuentra el cuerpo en la Comunidad. Junto a él, han comparecido los cuatro secretarios provinciales del SUP.

Uno de los principales problemas, ha destacado, es que el catálogo de profesionales "está obsoleto". "No se ha modificado en 15 años y, en ese tiempo, ha cambiado la sociedad, la tipología de delitos y la propia policía. Debería adaptarse a la realidad delicuencial, laboral y de las propias comisarías", ha asegurado.

González ha señalado además que los delitos se vuelven cada vez "más complejos", a lo que se suma la lucha contra la violencia machista --desde 2019 no se convocan plazas para la unidad especializada en este tipo delitos--, los ciberdelitos y el Año Santo 2022.

Sobre este último aspecto, si bien han reconocido que en Santiago "las plazas están cubiertas", no las consideran "suficientes" dada la magnitud del evento y que, como recuerdan, "seguimos en alerta antiterrorista nivel 4".

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN Y A LA JEFATURA

Así, el sindicato propone algunas soluciones que, según ha señalado, ya han facilitado tanto a la Jefatura Superior de Policía como a la Delegación del Gobierno, contra la que han vertido duras críticas. "La comunicación con el delegado es nula. No hemos tenido ni una sola reunión y nunca nos ha sucedido esto. Nunca hemos tenido las puertas cerradas como ahora, ni con el PSOE ni del PP", ha aseverado González.

Con todo, también han censurado el comportamiento de la Jefatura, actualmente "descabezada" y con el comisario provincial de Lugo "asumiendo" la jefatura de Galicia y la de la provincia de A Coruña. Además, han remarcado que, al tratarse de personas de fuera de Galicia que llegan a la Comunidad por un tiempo limitado --habitualmente menos de un año--, "falta implicación en los proyectos".

Esta situación "ralentiza" determinados trámites burocráticos e incluso provoca que, en ciertos momentos, "los propios agentes no sepan a quien dirigirse". Destacan, por ejemplo, que en A Coruña no hay comisario provincial; "está asignada pero no ha llegado a tomar posesión".

PROPUESTAS DEL SUP

Respecto a las soluciones, además de una mayor cobertura de las vacantes en el concurso general de méritos, piden "reformar" el calendario de vacantes y la creación de una mesa de trabajo que permita modificar la situación. "El año pasado se destinaron 143 agentes, este año 129. A pesar de la situación, incluso se reducen plazas", ha insistido.

Solicitan también dotaciones de servicios extraordinarios y que se integren las más de 100 plazas antes conocidas como de segunda actividad para suplir la actividad en los juzgados, "una tarea que ahora realiza la Guardia Civil pero que por ámbito territorial, debería desempeñar la Policía".

CIBERDELITOS

Con todo, uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es el tratamiento de la ciberdelincuencia, para lo que aseguran "hace falta una reestructuración a nivel nacional". "Ahora mismo, no existe una catalogación de los agentes, no tienen los medios ni la formación específica, que en gran parte de los casos es autodidacta", explican.

Señalan además que lo más importante aquí es la "prevención"; "avisar a los ciudadanos de que se está produciendo tal estafa, porque una vez que se efectúa, con los medios que tenemos, es complicado seguir el caso", ha indicado González.

En Galicia, "más de la mitad de las denuncias" están relacionadas con la red, "aunque muchas no se reflejan porque no existe un apartado específico en el balance y acaban catalogándose como 'sin infracción'.

Si bien reconocen que existen en la Comunidad unidades especializadas, critican que su dotación "queda a discreción de la comisaría, no hay un criterio homogéneo". En la mayoría de los casos, los profesionales que se encargan de este tipo de acciones, llevan también otras áreas. Si no es así, matizan, se detraen de otros departamentos, "por lo que se desviste un santo para vestir otro".

Otro de los problemas en cuanto a esto son las dificultades o "barreras" que, en muchas ocasiones, ponen las empresas de telefonía o las entidades bancarias a la hora de facilitar información. "En muchos casos es necesario un requerimiento judicial y eso retrasa las actuaciones", indica González.

PROVINCIAS

Por su parte, los secretarios provinciales han aportado datos más pormenorizados Siguiendo con la lucha contra la ciberdelincuencia, han explicado que en Ourense hay cuatro agentes, "que se quitaron de otros sitios"; en Lugo hay seis, "que no se dedican a esto en exclusiva".

En Pontevedra son cuatro y en Vigo, 10, con la previsión de aumentar dos más, "pero las denuncias se han multiplicado por cuatro o por cinco", mientras que en la ciudad herculina hay siete, "que no llegan en absoluto". "Alrededor de un 85% de las denuncias que llegan a la oficina de denuncias, ya son de estafas por internet", ha asegurado la secretaria coruñesa, Sandra Castro.

En A Coruña solicitan, entre otras cuestiones, la división de los profesionales que se ocupan de la sala 091 del resto de agentes --ahora mismo figuran dentro de la misma categoría--, puesto que se trata de un trabajo "especializado", "que no puede hacer cualquiera" y que, dado que se encuadra en otra categoría, resta profesionales necesarios.

Para la comisaría de Santiago, piden una unidad de intervención policial permanente, mientras que para la de Ribeira ven necesario "más personal y más cualificado".

También presenta problemas la comisaría de Ferrol, para la que solicitan una unidad de prevención y reacción, dado su índice de delincuencia, la extensión que cubre --Ferrol y Narón-- y la cantidad de poblados chabolistas, 90.

En la provincia de Lugo, según ha remitido Alfonso Darriba, "el denominador común es la falta de efectivos, con un déficit que ronda el 14%". Señala además que, dado que cuentan con un equipo de fútbol en segunda división y uno de baloncesto en la ACB, es necesaria también una unidad de prevención y reacción, ya que además "Lugo es la única capital de provincia que no tiene".

El secretario provincial de Ourense, por su parte, ha censurado también la "irregularidad" de la convocatoria del concurso de méritos, que "deberían realizarse por puestos de trabajo y no por plantillas, como el propio Defensor del Pueblo señaló en una recomendación en 2016". En Ourense, ha afirmado, hay un déficit de 29 funcionarios.

Pide además completar la unidad de prevención y reacción y la creación de una brigada móvil, "especializada en la prevención de delitos, atención de viajeros y control de medios de transporte". Justifican esta petición con la llegada del AVE a Ourense.

Por último, Sandra Fernández ha dado cuenta de las necesidades policiales en Pontevedra, que presenta un déficit de 123 plazas. Igual que ocurre en A Coruña, en la comisaría de la ciudad olívica hay 25 agentes para la sala del 091 que son detraídos del grupo de seguridad ciudadana, por lo que también pide su diferenciación.

En cuanto a la comisaría provincial, ha solicitado también una unidad de prevención y reacción, al tratarse de una ciudad en la que se realizan "muchas manifestaciones y eventos culturales" y para cuya protección "se suelen detraer patrullas de Vigo".

Respecto a las comisarías locales, ha señalado que tanto la de Marín como la de Vilagarcía de Arousa son "las grandes olvidadas", con un refuerzo y ninguno, respectivamente.