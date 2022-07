Sindicatos del área sanitaria de Pontevedra dan un ultimátum a Rueda para que inicie una negociación que evite la huelga

PONTEVEDRA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS han reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una negociación que evite una "escalada de movilizaciones" que acabarán desembocando en una huelga del personal del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés.

El salón de actos del Hospital Provincial de Pontevedra ha acogido este viernes una rueda de prensa de los representantes de estas cinco centrales sindicales que, han dicho, están convencidos de que "hay soluciones viables para acabar con el caos reinante" tanto en los hospitales como en los PAC y Centros de Salud.

Por eso, emplazan al titular del Gobierno gallego a que "en el plazo de una semana" contacte con ellos para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una solución definitiva.

En este sentido, reclaman un encuentro "directo y urgente", con el presidente de la Xunta o con la persona en quien delegue, para "abrir una de negociación" que evite la convocatoria de movilizaciones de todo tipo: concentraciones, encierros y paros intermitentes en los centros de trabajo, manifestaciones en la calle y denuncias públicas, "que terminarán convocando a una huelga a todo el personal sanitario del Área Pontevedra-O Salnés".

Estos cinco sindicatos tienen previsto solicitar el apoyo de todos los alcaldes del Área Sanitaria y la colaboración de las plataformas de defensa del paciente, de las asociaciones de enfermos crónicos y las entidades vecinales de las poblaciones afectadas. De igual forma contemplan recurrir a la Fiscalía, a la Valedora do Pobo, a la Inspección de Trabajo "y a cuantas entidades sean competentes en este conflicto".

CESE DEL EQUIPO DIRECTIVO

Asimismo, "para revertir la lamentable situación existente", CESM, Prosagap, Omega, TSP y CO-BAS exigen el "cese inmediato" del Equipo Directivo encabezado por el gerente, la directora Asistencial, el director de Enfermería, el director de Recursos Económicos y la directora de Atención Primaria.

También demandan "un plan funcional de choque-emergencia" dotado con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para recuperar la plantilla "ideal y estable necesaria" para garantizar una asistencia "digna, eficiente y de calidad", y no hacerlo "a costa de la supresión de los derechos de los trabajadores".

Entre sus reivindicaciones, estos cinco sindicatos también reclaman que se abran de inmediato todas las camas cerradas en el Hospital Montecelo, "hasta que no queden pacientes en los pasillos de Urgencias", y exigen que se adopte un "protocolo de funcionamiento" para estos supuestos que sea de obligado cumplimiento para directivos, Servicio de Admisión y Jefe de Guardia.

Finalmente, demandan que se resuelva el contrato de ambulancias convocando un nuevo concurso público con un pliego "consensuado con los representantes de los trabajadores" y que contemple los vehículos y personal necesarios para prestar el servicio que se requiere.

UNA SITUACIÓN DE "FALLO MULTIORGÁNICO"

En relación a la situación del área sanitaria de Pontevedra, la secretaria provincial del sindicato de Enfermería Satse en Pontevedra, Emma Rodríguez Corte, ha escrito un artículo de opinión en el que equipara lo que está sucediendo a un "fallo multiorgánico".

"Los órganos principales, que debieran haberse encargado de equilibrar el entramado interno que implican nuestros PAC, Centros de Salud y Hospitales no funcionan con normalidad y no han podido adaptarse a las alteraciones externas", apunta el escrito, que recuerda que "los órganos de los sentidos", el personal, "ya venía avisando de manera inminente del problema", que pasa por "no seguir sometiendo a los profesionales a esta carga de trabajo" y "contratando en precario".

Con ello, apunta, "han empezado a fallar los riñones, cuando hay cierre de camas que no desagua la carga de trabajo de urgencias", y "los pulmones están trabajando a muy poca capacidad, porque no hay quien atienda a los pacientes en los centros de salud". "La falta de oxígeno ahoga al resto del cuerpo, que lo único que puede hacer para tratar de compensar es apretar aún más a los que trabajan a nivel celular para tratar de cubrir huecos, ausencias, permisos, lo que da lugar a que el trabajador no aguante la presión y no pueda continuar trabajando, o lo que es lo mismo, muerte celular".