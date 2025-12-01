Sindicatos cargan contra el dueño de Sargadelos y piden una reunión con las consellerías de Emprego y Cultura

Trabajadores de Sargadelos tras conocerse que la empresa ha presentado un ERTE de 15 días que afecta a 86 trabajadores, a 28 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha vuelto a ordenar que pare l - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los tres sindicatos (CIG, UGT y CC.OO.) cargan contra el dueño de Sargadelos, Segismundo García, que el pasado viernes anunció el inicio de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) en la fábrica de Cervo y dijo que dimitía de sus funciones ejecutivas. Para hacer frente a esta situación, piden una reunión con las consellerías de Emprego y Cultura.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la central nacionalista CIG, Lois Neto, indica que un día más, este lunes, los trbajadores de la planta de producción se encuentran desde las siete de la mañana a las puertas de la factoría, y han vuelto a firmar unas hojas de asistencia que remiten a la Inspección de Trabajo.

Según comenta la plantilla, el propietario de la histórica firma de cerámica se encuentra este lunes y este martes en Londres en un viaje que tenía previsto y que decidió no anular, a pesar de la situación que afecta a la factoría.

Asimismo, los empleados indican, según señala Lois Neto, que todavía no han cobrado la nómina correspondiente a noviembre, si bien suelen recibirla el último día laborable de cada mes.

"CAPRICHOS DE NIÑO PEQUEÑO"

Al respecto, el representante de CC.OO., José Antonio Zan, advierte que la plantilla sigue fuera "y eso que ya le comunicaron el viernes la negativa por parte de Emprego al señor Segismundo --García-- que no puede hacer un ERTE por causa de fuerza mayor por caprichos de niño pequeño".

"Que venga Inspección de Trabajo y te mande hacer unas medidas preventivas no es una causa de fuerza mayor, que puede ser una inundación, un incendio o un apagón general. Eso de decir que un ERTE se puede hacer porque tienes que poner las normas de prevención de riesgos es una forma de reírse de todos", ha criticado Zan.

Además, ha tildado de "impensable que a alguien se le ocurra a día de hoy, después de varios meses desde que vino inspección y mandó acometer una serie de obras", estar "sin hacerlas".

En su opinión, "lo peor de todo es que este señor ha tomado a las trabajadoras como rehenes de su inconsciencia". De tal modo, valora que "si quiere irse que se vaya, que no va a haber problema, que seguramente se encuentre gente de sobra que quiera tirar de esta fábrica y continuar con ella".

De hecho, Zan concluye que "el único problema que tiene esta fábrica es que tiene un niño pequeño de más de 70 años dirigiéndola", por Segismundo García.