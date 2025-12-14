Sindicatos denuncian una nueva agresión a un vigilante de seguridad en el Hospital de Oza de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos USO y UGT han denunciado una nueva agresión a un vigilante de seguridad en el Hospital de Oza de A Coruña y exigen a la Consellería de Sanidade y al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que adopten "medidas inmediatas, reales y efectivas".

Tal y como han trasladado los sindicatos en una nota de prensa, los hechos ocurrieron alrededor de las 9.00 horas del pasado sábado, cuando el paciente, ingresado en la unidad de Psiquiatría, que no estaba sedado, comenzó a mostrar una conducta "extremadamente agresiva, golpeando paredes y generando una situación de riesgo" para otros pacientes y profesionales.

Durante la intervención para intentar inmovilizarlo, el vigilante sufrió una lesión grave en la que perdió parte del lóbulo y del cartílago de la oreja tras ser mordido por el paciente.

Para UGT y USO, esta agresión "no es un hecho aislado ni imprevisible", sino la "consecuencia directa de la falta de decisiones y de avances efectivos" por parte de la administración sanitaria, pese a que la situación había sido advertida previamente.

En este sentido, han recordado que existieron reuniones previas con la Consellería de Sanidade con el objetivo expreso de intentar activar un proceso de negociación sobre la seguridad en los centros sanitarios y las condiciones en las que se presta el servicio de vigilancia en la red Sergas. Sin embargo, dicho proceso quedó "en paréntesis, sin calendario, sin concreción y sin medidas aplicadas".

Ante esta situación, UGT y USO manifiestan que registraron formalmente en octubre de 2025 varios escritos ante la propia Consellería de Sanidade, "trasladando nuevamente las propuestas ya planteadas y solicitando retomar el diálogo de manera efectiva".

A día de hoy, afirman, "no se han producido avances reales", salvo la "posibilidad de estudiar una fórmula de protección jurídica para el personal".

Por todo ello, han reclamado que la Consellería de Sanidade, impulse "mejoras sustanciales" que incluyan "refuerzo de personal, condiciones dignas, estabilidad laboral y reconocimiento efectivo del riesgo".

RESPUESTA DEL CHUAC

Por su parte, fuentes consultadas del CHUAC, en el que está integrado el Hospital de Oza, han explicado que "están atendiendo la situación, se pedirá información a los responsables clínicos y se valorará el contexto".

Así, han indicado que ese servicio "depende de una empresa externa de seguridad" a la cual debe exponerse este problema. Además, amplían señalando que cada ámbito de actuación "tiene sus propios protocolos, normas y reglas" que vienen determinados por los expertos.

Con respecto al paciente, han asegurado que fue dado de alta tras prestarle asistencia.