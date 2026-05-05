Sindicatos de la enseñanza concertada exigen a la Xunta que "deje de ningunear" al sector: "Pedimos respeto y dignidad"

Sindicatos de la enseñanza concertada exigen a la Xunta que "deje de ningunear" al sector - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los seis sindicatos de la educación concertada en Galicia (FSIE, UGT, CC.OO, FE-USO, SNEP y CIG) se han manifestado este martes ante la sede de la Consellería de Educación en Santiago para exigir a la Xunta que "deje de ningunear" al sector y para reclamar "respeto y dignidad".

Entre cánticos de 'Aquí está, aquí se ve, a concertada posta en pe'; 'Máis dignidade, máis educación, menos desprezo, menos imposición' y 'A Xunta non cumple, a Xunta non paga, a Xunta se forra coa concertada', decenas de trabajadores del sector han mostrado su descontento frente al edificio de la Consellería de Educación en San Caetano.

"El trato que tiene que tener la concertada, evidentemente, tiene que ser homóloga a lo que ocurre en la enseñanza pública, porque no puede ser que se saquen medidas para mejorar la calidad de la enseñanza y no se tenga en cuenta que hay un 30% de alumnado matriculado en estos centros y que tienen el mismo derecho que el resto de alumnado a tener esa calidad educativa", ha explicado Tania Alonso de CC.OO.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la protesta este martes en Santiago, el responsable de UGT, José Antonio Míguez, ha relatado que el motivo principal de esta movilización es "la ruptura de las negociaciones" por parte de la Consellería que dirige Román Rodríguez.

Según ha denunciado, el año pasado hubo una negociación entre sindicatos y Xunta relativa a la jubilación parcial en la concertada, así como una "promesa" de continuar con un calendario de negociación. "Y este año, unilateralmente, rompieron ese calendario y nos quedamos sin capacidad de negociar. Nos molesta bastante porque mantuvieron una negociación bastante importante con la pública y a nosotros nos relegan a la nada", ha denunciado.

En cuanto a los aspectos concretos que "quedaron sin negociar", se ha referido a la jubilación parcial para los compañeros que comparten el Bachillerato con la Secundaria; al complemento de 45 euros que "llevan sin cobrar desde 2011"; y a viejas reivindicaciones como la paga de antigüedad; la homologación salarial; la reducción de horas por profesor y la reducción de ratios de alumnos.

"Estamos hablando de que los compañeros de Secundaria de los centros públicos pasarán a tener 18 horas lectivas semanales y en la concertada estamos en 25, con suerte, porque encontramos centros en los que los compañeros están impartiendo 26, 27, 28 sesiones semanales", ha subrayado la representante de CC.OO.

Asimismo, ha insistido en que "entre el 27% y el 30%" del alumnado de Galicia está matriculado en centros concertados, por lo que ha instado a la Consellería a "no ningunear a las personas trabajadoras de este sector porque también sustentan la enseñanza de la comunidad".

En este contexto, ha indicado que la última reunión con la Xunta fue hace un mes y medio, una comisión tripartida en la que se les dijo a los sindicatos "que no había dinero y que habría que esperar un año, dos o tres".

"Lo que nos dan son largas y las comisiones tripartitas se limitan a ser informativas, nos dicen que no hay dinero y que la Consellería no puede hacer más y, sobre todo, cierran la negociación y para nosotros es muy importante que la negociación esté abierta porque, aunque sea paulatinamente, hay que ir resolviendo estos asuntos", ha concluido la presidenta de FSIE Galicia, Yolanda Benito.