Sindicatos inician el lunes, con una concentración en el CHUAC, un calendario de protestas para pedir mejoras laborales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

USO y UGT han avanzado que iniciarán este lunes, 22 de diciembre, ante el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) el calendario de movilizaciones sin fecha de finalización para exigir "mejoras laborales" para los vigilantes de seguridad de A Coruña.

Tal y como han señalado los sindicatos en una nota de prensa, la primera concentración sera a las 11.30 horas ante el CHUAC y será la primera cita de un calendario de movilizaciones que se desarrollará en distintas localizaciones de Galicia, entre ellas la Consellería de Sanidade.

Todo ello después de que el pasado fin de semana ambos sindicatos denunciasen una nueva agresión a un vigilante del Hospital de Oza, dependiente del CHUAC, en la que perdió parte de una de las orejas a causa del mordisco de un paciente.

"No es una protesta puntual. Es el inicio de un conflicto que se mantendrá en el tiempo mientras no haya respuestas reales por parte de la Administración", han advertido, señalando directamente a la Consellería de Sanidade por su responsabilidad en el modelo de contratación y en la falta de control sobre las condiciones en que se presta este servicio.

Entre las principales reivindicaciones están mejoras salariales y laborales; el "refuerzo inmediato" de las plantillas en los centros con mayor conflictividad; "más medios y protocolos eficaces" frente a las agresiones; y un cambio de modelo que "deje de priorizar el bajo coste frente a la seguridad y la dignidad laboral".

Con todo, han realizado un llamamiento a la participación del colectivo afectado y del conjunto de trabajadores del sistema sanitario público gallego, advirtiendo de que las movilizaciones se extenderán y se intensificarán si no se producen avances.