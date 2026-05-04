Sindicatos mantienen los días de paro convocados en el Metal de Pontevedra tras una nueva reunión "sin avances"

VIGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal del sector del Metal de la provincia de Pontevedra han terminado este lunes un nuevo encuentro "sin avances", por lo que los representantes de los trabajadores mantienen el calendario de huelgas anunciado la semana pasada.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, durante la reunión de este lunes, que comenzó a las 16.00 horas, no se ha producido "avance ninguno".

Todo ello después de que los sindicatos del Metal de la provincia de Pontevedra convocasen tres jornadas de huelga tras la ruptura de las negociaciones después de una reunión (la número 12), la semana pasada, que se saldó sin acuerdo y con la decisión de la patronal de retirar su última oferta mejorada, para volver a planteamientos anterior.

Sin embargo, la parte empresarial convocó días después a los sindicatos a un nuevo encuentro para este lunes, el número 13, que tampoco sirvió para llegar a un pacto sobre el convenio provincial del setor.

Por ello, CC.OO., UGT y CIG mantendrán los tres paros convocados. En concreto, serán los días 7, 13 y 14 de mayo.