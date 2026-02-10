Sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, "a la expectativa" con la reforma de Primaria anunciada por el Sergas

Archivo - 20250506e488c339b811d4375db851891e9b9072.jpg - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sergas ha presentado este martes, en la Mesa Sectorial de Sanidad, su propuesta para actualizar el modelo de Atención Primaria para "adaptarlo a las necesidades actuales de la asistencia, teniendo en cuenta tanto la pacientes como la profesionales".

Consultados por Europa Press, los sindicatos con representación en la mesa (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) han expresado su deseo de que esta intención llegue a puerto y "confían" en que así sea.

Para ello, explicaba el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, esta misma mañana en una comparecencia a petición propia en el Parlamento gallego, se han creado dos grupos de trabajo.

Por una parte, un grupo de recursos humanos centrado en la ordenación del personal y en su régimen retributivo y, por otra, un grupo de trabajo en el ámbito asistencial, que trabajará para adaptar los tiempos y número de consultas de los médicos a las necesidades de una asistencia más humanizada y de calidad; que también abordará programas de prolongaciones y intersustituciones y trabajará en la promoción de la creación de plazas de técnico de salud o matronas.

Con el objetivo de materializar la reforma antes de verano, explican las fuerzas sindicales que el Sergas se ha comprometido a presentar las conclusiones de los grupos de trabajo en mesa sectorial y en torno al 15 de abril.

Si bien confían en que cumplan, la CIG ha matizando que desconocen en qué terminos y qué cambios concretos implica esta actualización de un decreto que rige la Atención Primaria desde 1993.

MEDIDAS YA EN MARCHA

El Sergas también ha dado cuenta en la reunión del cumplimiento de los compromisos cerrados con los sindicatos. Concretamente, de la progresiva reconversión de las vacantes de la categoría de facultativo especialista de atención primaria en plazas de medicina de familia. De este modo, de las 238 plazas de la categoría existentes a 23 de octubre de 2025, a comienzos de este mes febrero 74 ya se convirtieron a la categoría de médico de familia.

También se ha presentado una propuesta de voluntariedad para cubrir las guardias en los puntos de atención continuada de forma incentivada y otra para reforzar la atención primaria a través de la enfermería especializada, con un concurso específico en enfermería familiar y comunitaria que deberá finalizar este año.

Sobre estos extremos, celebran que el borrador de voluntariedad incluya el cómputo de la jornada complementaria en el PAC, reivindicación "que viene de lejos" y, respecto al concurso de enfermería, aunque lamentan que solo hayan convocado 20 plazas, conceden que los requisitos para su cobertura son muy específicos, lo que puede dificultar la convocatoria.

Los sindicatos tendrán de plazo hasta el 25 de febrero para presentar sus alegaciones a estos borradores.

Tal y como avanzó el conselleiro esta mañana, se ha acordado la negociación de incrementos retributivos en la jornada complementaria del personal de urgencias hospitalarias, que también serán de aplicación al personal de los puntos de atención continuada. Para todos ellos, la noche del viernes tendrá la consideración de prefestivo.

A este respecto, la CIG matiza que los avances son "meramente económicos" y que, por tanto, "no responde a lo solicitado, por lo menos de momento".

Por otra parte, el Sergas ha anunciado la convocatoria de OPEs para todas las especialidades de enfermería y personal de servicios generales, todavía sin fecha concreta, pero avanzando que tendrán lugar entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo.

Así las cosas, los sindicatos coinciden en destacar el trabajo realizado hasta el momento por el Sergas, "presentando medidas ya en marcha" y "dando pasos sobre los acuerdos de fin de huelga", pero reconocen estar a la "expectativa" ante la anunciada reforma de Primaria. La CIG habla de "incertidumbre". "Todo queda emplazado, y aplazado, al primer semestre del año", apuntan.