Sindicatos piden que se negocie el cambio de modelo en la actividad asistencial del Sergas y compensaciones

Reclaman que "se incentive" la prolongación de jornada, se "respete" la "conciliación" del personal y que "impere la voluntariedad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad reclaman que se negocie en este ámbito el cambio de modelo en la actividad asistencial sanitaria del Sergas que supondrá la reorganización como consecuencia de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, ha insistido en que "hay un cambio de modelo en la prestación y tiene que ser negociado en el ámbito de la Mesa Sectorial". "Este es el momento de negociar para abordar todos los temas para normalizar la situación y tenerlo regulado", ha abundado.

En ello han coincidido otros sindicatos con motivo de la finalización este martes del plazo para presentar alegaciones al borrador de instrucción para reorganizar la actividad asistencial en los centros sanitarios, que conlleva incluir un horario de tarde, entre las 15 y 22,00 horas para aliviar la concentración de personas durante las mañanas.

"Se puede producir una modificación sustancial en las condiciones de trabajo", ha sostenido Javier Martínez, de UGT, en declaraciones a Europa Press. Al respecto, ha insistido en que "los hospitales están infrautilizados", por lo que ha defendido un "turno de tarde de forma ordinaria", no como consecuencia de una pandemia. Todo ello "respetando las condiciones de trabajo" del personal.

En este sentido, en sus alegaciones UGT defiende que el sistema retributivo "debe adaptarse a las nuevas condiciones", por lo que reivindica "establecer complementos". Además, subraya que "hay que respetar la conciliación" de la vida laboral y familiar del personal y que "la voluntariedad sea el criterio que impere".

En el ámbito de la Atención Primaria UGT apunta que en el borrador de instrucción "se emplea mucho el condicional". "Eso nos preocupa porque deja muchos cabos sueltos", ha aseverado Javier Martínez, que reclama "medios" y "medidas protectoras suficientes" para el personal a la hora de atender a pacientes a domicilio.

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

Por parte de CIG-Saúde, Abuín ha incidido en que solicitan que se defina la cartera de servicios en el ámbito hospitalario en jornada de tarde para "dejar las peonadas" y que se "regule el teletrabajo".

Sobre todo, ha incidido en que la organización de la actividad en jornada de tarde se lleve a cabo "con personal estable" para "poner fin a las peonadas", ha insistido la CIG.

Mientras, por parte del Sindicato de Enfermería (Satse), su responsable en Galicia, Carmen García, ha manifestado a Europa Press que no alegan "mucho", pero insisten en que "esté implicada la enfermería" en la reorganización, que "cuenten con los profesionales, que son los que conocen los servicios, y no lo hagan de forma piramidal", ha apostillado.

En cuanto a las condiciones laborales, Satse defiende el carácter voluntario, pero "si les fuerza" a cambiar o ampliar de turno "tendrán que tener cierta compensación si hay un cambio de las condiciones laborales previas" a esta reorganización.

Por parte de CSIF han trasladado a Europa Press la importancia de la reorganización de las consultas en Atención Primaria para "espaciarlas más" y que, como se "está haciendo", implementar "más la consulta telefónica".

En el ámbito hospitalario aseguran que "no parece mal que abran los hospitales por la tarde" pero que "la voluntariedad va por delante" y, en el caso de hacer "prolongación de jornada" reivindica que "se incentive de alguna manera".

"RECORTA DERECHOS"

Mientras, Comisiones Obreras ha decidido no presentar las alegaciones que tenía preparadas como protesta frente a una "instrucción que recorta derechos porque deja muchas cosas en el aire". "Se ha hecho deprisa y corriendo", ha lamentado Emilia Lamas en declaraciones a Europa Press.

Para Comisiones Obreras "la información no se puede confundir con negociación" ya que, tras haber recibido el borrador el pasado viernes, el plazo de alegaciones concluye este martes sin abordar el documento. Por ello, critican "la falta de respeto y diálogo con los sindicatos". "CCOO no va a entrar en ese juego. No vamos a alegar", ha sentenciado Emilia Lamas, que asegura que van "12 instrucciones sin negociación sindical".

En este borrador de instrucción se habilita a las gerencias-direcciones, previa realización de los estudios precisos, introducir medidas de "reprogramación funcional (la actividad asistencial) necesarias para reducir progresivamente la concentración de profesionales y personas usuarios en el horario de mañana, en los espacios comunes de las instituciones y centros de ellas dependientes".

Así, tomando en consideración las características de los diversos colectivos, se plantea impulsar las modalidades de atención no presencial, el teletrabajo y la actividad ordinaria en horario de tarde (entre las 15 y las 22,00 horas).