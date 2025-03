El sistema de acogida de menores no acompañados de Galicia, uno de los más "integradores" del Estado

Galicia tiene 800 plazas para menores en las que no se segrega por procedencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema de acogida de menores no acompañados de Galicia es uno de los más "integradores" del Estado, al no separar a los jóvenes que llegan a la comunidad por su procedencia.

Así lo reivindican fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade, departamento de la Xunta de Galicia encargado de gestionar el sistema.

Con esta medida, remarcan, se busca su plena integración, enriquecer su experiencia y evitar además la formación de guetos o clanes. En la mayor parte de comunidades del Estado se contabilizan las plazas para estos menores de forma separada.

Galicia cuenta, en total, con 800 plazas para menores no acompañados repartidas en alrededor de 80 centros (mini residencias y pisos) que se ubican en diferentes puntos de la geografía gallega.

Allí se alojan los menores acompañados por profesionales cualificados como tutores y personal de apoyo, entre otros, según las necesidades del propio centro.

Todo esto, explican, corre a cargo de fondos autonómicos. El Gobierno central financia el primer año de estancia y la Xunta se encarga hasta que cumplen 18 años.

Una vez cumplida la mayoría de edad, los jóvenes, que ya no están bajo la tutela de la Administración gallega, pueden escoger abandonar toda ayuda o seguir "amparados" por la Xunta, que les facilita recursos adaptados para que continúen trabajando en su integración -- becas deportivas o de estudios, entre otras --.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, 90 de las 832 plazas para menores no acompañados existentes -- con una sobreocupación del 104%-- las ocupan menores migrantes.

Por ello, desde la Xunta de Galicia avisan de que no tienen "ninguna plaza" para los 326 que prevé que le tocarán del "reparto obligatorio" derivado del real decreto-ley que reforma la Ley de Extranjería tras el acuerdo entre Gobierno y Junts.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha denunciado este miércoles en A Coruña el "reparto obligatorio" que pretende llevar a cabo el Ejecutivo con unos criterios "hechos para beneficiar a Cataluña, con un traje hecho a medida de Puigdemont".

"Desde Galicia no vamos a aceptar el reparto obligatorio de menores no acompañados. Eso incumple la Ley de Extranjería. Hasta ahora Galicia siempre fue solidaria y siempre acogimos a todos los menores, pero con acuerdos voluntarios entre todas las comunidades", ha aseverado.

Según los cálculos del departamento autonómico, a Galicia le corresponderían más de 326 menores y a Cataluña, "solo 28". "En estos momentos, en nuestro sistema, que ya tenemos sobreocupación, Galicia no tiene capacidad para acoger tal cantidad de menores no acompañados".

Por ello, piden al Gobierno que "rectifique" y continúe en la línea que traía hasta ahora, la de los acuerdos voluntarios con las regiones. "No hablamos de paquetería, hablamos de menores. Y tenemos que darles la mejor calidad de vida", ha defendido.

Ha insistido Fabiola García en la necesidad de continuar por la vía del "consenso" y no de la "imposición". "Galicia no va a aceptar un 'trágala'. No tenemos ninguna plaza para acoger a más menores no acompañados", ha afirmado.

De hecho, ha avanzado que estudiarán "todas las medidas a su alcance, también las legales" para "frenar al Gobierno de España y sus imposiciones a las Comunidades Autónomas".