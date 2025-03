El sistema VioGén registra 5.803 casos activos en Galicia, la mayoría en riesgo no apreciado o bajo

Hay 47 casos de riesgo alto y 2.713 casos en los que las víctimas tienen menores a cargo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sistema VioGén del Ministerio del Interior para el seguimiento de los casos de violencia de género en España registra un total de 5.803 casos activos en Galicia: 2.682 en la provincia de A Coruña, 1.812 en la de Pontevedra, 794 casos en Lugo y 515 en la provincia de Ourense, según los datos hechos públicos por el Ministerio, con información hasta el 28 de febrero.

Así, del total de casos activos en Galicia, 2.270 están registrados con un riesgo no apreciado, mientras que 2.664 lo están con riesgo bajo, 822 con riesgo medio y 47 casos se consideran de riesgo alto. No hay casos catalogados como de riesgo extremo.

Por provincias, en A Coruña hay 971 casos de riesgo no apreciado, 1.275 de riesgo bajo, 414 de riesgo medio y 22 de riesgo alto; en Pontevedra hay 711 casos de riesgo no apreciado, 807 de riesgo bajo, 278 de riesgo medio y 16 de riesgo alto; en Lugo son 361 de riesgo no apreciado, 351 de riesgo bajo, 78 de riesgo medio y 4 casos de riesgo alto; y en Ourense hay 227 casos de riesgo no apreciado, 231 de riesgo bajo, 52 de riesgo medio y 5 de riesgo alto.

Del total de casos activos, en 40 de ellos las víctimas son menores de 18 años de edad, y 19 son casos de riesgo no apreciado, 16 son de riesgo bajo y 5 de riesgo medio.

MENORES A CARGO

En 2.713 de los casos registrados las víctimas tienen menores a su cargo. El sistema refleja 638 casos con menores en situación de vulnerabilidad (273 con un riesgo no apreciado, 286 de riesgo bajo, 76 de riesgo medio y 3 de riesgo algo); y 93 casos con menores en situación de riesgo (88 de riesgo medio y 5 de riesgo alto).

Igualmente, se recogen 681 casos de especial relevancia (636 de riesgo medio y 45 de riesgo alto), que son aquellos en los que, tras la práctica de la valoración policial del riesgo, conforme al vigente Protocolo (Instrucción 4/2019), se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 100.899 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 52.792 son con menores a cargo. Del total de casos activos, 10 están en riesgo extremo, 895 en alto, 13.071 en medio, 43.159 en bajo y en 43.764 casos no se aprecia riesgo.

Por Comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.407; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.802; la Comunidad de Madrid, con 12.710; Canarias, con 6.630; Galicia, con 5.803; Castilla-La Mancha, con 5.498; Murcia, con 5.493; Castilla y León, con 5.135; Baleares, con 4.155; Extremadura, con 2.698; Aragón, con 2.533; Asturias, con 2.125; Navarra, con 1.986; Cantabria, con 1.496; La Rioja, con 927; Ceuta, con 264; y Melilla, con 237.