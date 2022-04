Socialistas gallegos y catalanes abren una línea de colaboración y compartirán iniciativas conjuntas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, han acordado abrir una línea de colaboración entre ambas formaciones políticas para compartir el ideario y las líneas de acción política y social.

Así lo han señalado ambos dirigentes en un encuentro de trabajo este miércoles en Santiago de Compostela, en el que han acordado un documento conjunto 'Por una España plural'.

En una rueda de prensa conjunta, el líder de los socialistas gallegos ha ensalzado el ideario federal socialista "puesto en entredicho tanto por los secesionistas y rupturistas", que "prefieren las vías unilaterales; "como por la derecha y la extrema derecha, que proponen la desaparición de un sistema que permite conciliar la identidad territorial y los sistemas culturales con un encaje en un Estado fuerte".

Socialistas gallegos y catalanes "compartimos visión de país y de la organización", ha indicado Formoso, que señalado que este miércoles inician una etapa de "diálogo para hablar de los problemas de la ciudadanía, de la economía, de la empresa, sociales y culturales". Así, PSdeG y PSC compartirán iniciativa y experiencias políticas "en un momento de crisis económica y social provocada por la invasión de Putin sobre Ucrania".

El jefe de filas del PSdeG ha advertido que, el momento actual, "requiere de una visión más constructiva por parte de las formaciones políticas y del compromiso de las formaciones con su país".

SALVADOR ILLA

Por su parte, el responsable del PSC, Salvador Illa, ha destacado las coincidencias entre las dos organizaciones, particularmente en el hecho de que España "encuentra fortaleza en el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad". Tanto Galicia como Cataluña, ha añadido, comparten el carácter territorial histórico, la lengua propia y características propias del ámbito periférico de España.

Además, el dirigente catalán ha incidido en la fortaleza municipal de los socialistas gallegos, al destacar que gobiernan tres de las cuatro diputaciones provinciales, 111 alcaldías que representan el 65 por ciento de la población gallega, incluyendo cinco de las siete grandes ciudades y más de 1.000 ediles.

Asimismo, ha señalado la "fortaleza, vigor y gestión pegada al terreno del PSdeG", propio de un partido "municipalista" similar a la naturaleza de los socialistas catalanes, que se traducirá en el ámbito autonómico gallego en unos resultados mejores de los que actuales.

DOCUMENTO CONJUNTO

Del encuentro de ambos dirigentes ha salido un documento conjunto en el que el PSdeG apuesta por una España plural, en la que el autogobierno de Galicia se inscriba en un Estado fuerte que fomente la convivencia y el reconocimiento de la diversidad.

"El PSdeG se reafirma como una organización gallega que forma parte del proyecto federal del PSOE y, en ese proyecto, compartimos con los socialistas de Cataluña la apuesta por una España plural, diversa e integradora, siendo defensores claros de un modelo federal, como es el Estado de las Autonomías, que ha contribuido al desarrollo económico y social de Galicia de forma notable", señala el texto.

El documento deja claro que los socialistas no están "ni en las posiciones de aquellos que defienden la secesión, el independentismo, la autarquía o simplemente no reconocen las bondades de organizaciones internaciones (UE, NATO, ONU, etc) y se ponen de perfil ante la invasión de Ucrania" ni tampoco están "en las posiciones de los que reivindican un Estado sin autonomías, ni autogobierno, que son nostálgicos del estado unitario predemocrático".

Además, reafirma la apuesta por mejorar el actual modelo autonómico. "Quienes siempre defendimos la Constitución y el Estado autonómico, planteamos actualizarlo y perfeccionarlo con una perspectiva federal, porque el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo".

De este modo, entre otras cuestiones, aboga por "un modelo federal, cooperativo y pluralista como vía idónea para dar respuesta a las legítimas diferencias que hoy se presentan desde diversas comunidades autónomas, sin quebranto de lo que debe ser el respeto eficaz al igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y a la solidaridad interterritorial".