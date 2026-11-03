Sofía y Mateo repiten en 2025 como los nombres más puestos a nacidos en Galicia

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mateo y Sofía repitieron como los nombres más puestos a los niños y niñas que nacieron en Galicia durante 2025, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

El top cinco de nombres más habituales entre recién nacidas en 2025 por orden fue: Sofía, Vega, Noa, Olivia y Martina. El único cambio con 2024 es que Olivia sube al cuarto puesto y Martina baja al quinto.

Los cinco nombres más comunes entre niños son: Mateo, Martín, Hugo, Lucas y Leo. Aquí cambia el orden respecto a 2024, cuando Leo era tercero, seguido ese año de Hugo (cuarto) y Lucas (quinto).

El top ten de nombres femeninos sigue en 2025 con: Mia, Valeria, Lara, Lía y Julia.

Igualmente, los diez nombres más habituales masculinos se completan con: Manuel, Enzo, Roi, Luca y Gael.

Por ejemplo, con datos a 1 de enero de 2025, actualizados también este martes, los nombres más frecuentes en toda Galicia son: Manuel, María Carmen, José, María y José Manuel. En el caso de los apellidos son los más habituales Rodríguez, Fernández, González, López y García.