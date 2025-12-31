La solidaridad se transforma en refugio para miles de personas en Galicia durante la Navidad

Archivo - Voluntarios atienden a las personas que vienen a buscar comida en el almacén del Banco de Alimentos de Lugo, a 2 de mayo de 2023, en Lugo, Galicia (España) - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad, época asociada tradicionalmente a la celebración y al reencuentro familiar, evidencia también una realidad menos visible: la de miles de personas que dependen de la solidaridad para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación.

La falta de vivienda, la precariedad laboral, el desempleo y la ausencia de una red familiar de apoyo se relacionan en gran medida con esta situación, que se acentúa en estas fechas.

Uno de los referentes históricos de la atención social en Galicia es la Cocina Económica de A Coruña, una asociación benéfica fundada en 1886 y que se considera el comedor social en activo y en funcionamiento ininterrumpido más antiguo de España.

En concreto, su labor se centra en proporcionar comidas los 365 días del año a personas con escasos recursos o sin ellos, además de ofrecer servicios asistenciales vinculados a la higiene personal y al acompañamiento social.

En declaraciones a Europa Press, Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña, explica que es "muy habitual que en esta época se refuercen los menús", un esfuerzo que la entidad asume cada año.

"Son días especialmente duros para mucha gente y tratamos de hacer menús especiales y dignos, como los que puede haber en cualquier hogar", señala, a la vez que explica que estos menús se planifican las semanas previas con detalle.

Además, Castro detalla que en el caso de las familias que acuden a la entidad, se entregan dos cajas por unidad familiar: una con productos típicos navideños y otra orientada a garantizar alimentos básicos para varios días, como bacalao, conservas, bebidas y otros productos de despensa.

Por otro lado, a las personas usuarias del comedor se les entrega también postres navideños y comida "especial", además, como el comedor de la entidad no abre para ofrecer cenas, en fechas como Nochebuena, Navidad o Año Nuevo se preparan también menús para llevar.

En el caso de la comida del día de Navidad, el menú es el más tradicional del año e incluye platos como salpicón de marisco, langostinos y carne asada. Para las cenas preparadas para llevar, las opciones van desde la ensaladilla de cangrejo, a los sándwiches de atún o una crema de queso.

Así, el administrador de la Cocina Económica de A Coruña incide en el número de personas a las que dan servicio cada día desde la entidad, ya que esta atiende diariamente a unas 1.400 personas. De ellas, alrededor de 900 reciben raciones para llevar, unas 500 acceden a menús embolsados, y entre 60 y 70 personas comen cada día en el comedor.

500.000 PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA

En este contexto, la entidad constata un aumento de la demanda en las fechas navideñas, un incremento que relacionan con el hecho de que "en Navidad mucha gente busca el paraguas de la solidaridad", apunta Castro.

Aunque también insiste en que el perfil de las personas atendidas es "muy amplio", desde trabajadores con empleos precarios hasta personas que no perciben ingresos y "un grupo significativo de personas que viven en la calle".

"Después de la pandemia parecía que esta situación había menguado, pero no es así. Vuelve a haber muchas personas durmiendo en soportales", advierte.

Esta realidad se enmarca en un contexto en el que más de 500.000 personas en Galicia estuvieron en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, es decir, el 18,8% de la población, según el informe 'O estado da pobreza en Galicia' de EAPN Galicia.

Aunque esta cifra supone un descenso respecto a ejercicios anteriores, organizaciones sociales piden que no se caiga en "mensajes triunfalistas".

LA VIVIENDA COMO PRINCIPAL FACTOR DE EXCLUSIÓN

En este sentido, Cáritas Diocesana de Santiago, que acompaña a personas en 110 ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra, detalla que el 29% de los hogares acompañados por la entidad presenta "algún tipo de exclusión residencial", un dato que ha crecido 8 puntos desde 2018.

De hecho, advierte de que la vivienda se ha consolidado como un factor estructural de exclusión social, "limitando la posibilidad de mantener empleo, garantizar la educación de los menores y proteger la salud y la autonomía".

En cuanto al perfil de las personas atendidas, el 54% son mujeres, el 55% son personas de "origen extracomunitario", el 46% tiene entre 36 y 65 años y el 32% de los hogares tienen menores a su cargo.

"Este perfil evidencia que la pobreza afecta principalmente a personas en edad laboral, con brechas de género y origen, y pone de relieve la especial vulnerabilidad de las familias con hijos y de los jóvenes sin independencia económica", reflexiona la entidad.

Por ello, Cáritas pone en marcha campañas como la de esta Navidad, con la que refuerza la atención a aquellas familias más vulnerables, es el caso del Comedor Social de Cáritas en Arousa, donde se celebró la Nochebuena y la Navidad con un menú especial preparado para las personas usuarias del servicio.

Menú en el que los alimentos utilizados fueron donados por particulares y empresas de la zona y gracias al que 45 personas se sentaron a la mesa para celebrar la Navidad.

DISPOSITIVOS ESPECIALES EN INVIERNO

En el ámbito institucional, ayuntamientos como el de Vigo --el más poblado de Galicia-- destacan que refuerzan sus políticas sociales para hacer frente a esta realidad. Así, el albergue municipal cuenta con un presupuesto anual de 1.053.811 euros.

A mayores, este destina cerca de medio millón de euros, concretamente 471.685 euros, a comedores sociales como el de el Banco de Alimentos, Hogar San José, Misioneros del Silencio o Vida Digna.

Además, fuentes municipales consultadas por Europa Press han detallado cómo durante el invierno se activa un dispositivo especial de frío con plazas de emergencia adicionales --41--; atención en la calle con oferta de alojamiento, bebida caliente y mantas; y el traslada a un albergue o a un alojamiento alternativo para quien lo demande.

En fechas señaladas como Navidad, el Ayuntamiento ha hecho hincapié en que dedica 910 euros a la compra de juguetes para los hijos de mujeres víctimas de violencia de género y subvenciona parte del Centro de Emergencia para Mujeres que atiende a personas de toda Galicia.