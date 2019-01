Solla recuerda a Villares que "ninguna responsabilidad es inamovible"

Publicado 16/01/2019 11:55:42 CET

La diputada remarca que "el reparto de responsabilidades depende del grupo", que todavía no se ha reunido tras el parón navideño

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, ha instado al portavoz de En Marea, Luís Villares, a actuar con "humildad" y ha recordado que "ninguna responsabilidad" en el Grupo Parlamentario "es inamovible".

Así se ha referido la diputada de En Marea, en una entrevista en la TVG, a la posibilidad de que los diputados críticos con Villares --mayoría en el Pazo do Hórreo-- fuercen al magistrado lucense a abandonar su cargo de portavoz en la Cámara.

"El reparto de responsabilidades depende del grupo", ha apuntado la también vicepresidenta segunda del Parlamento, que incide en que cualquier cargo "es revisable" pero que, por el momento, "no hay ningún debate abierto" en el seno del grupo sobre la continuidad de Villares al frente del mismo.

No obstante, Solla ha señalado que el Grupo Parlamentario todavía no se ha reunido tras el parón del período de sesiones plenarias. Villares goza únicamente del respaldo de tres de sus compañeros en la Cámara --Davide Rodríguez (Anova), Paula Vázquez Verao (Cerna) y Pancho Casal (ex de Podemos)--; por los 10 diputados que se alinean con el sector crítico, perdedor de las primarias en En Marea.

PIDE "HUMILDAD" A VILLARES

Así, Eva Solla ha instado a Luís Villares a desempeñar con "humildad" su "tarea", para la que, según la de EU, "no basta solo con sentirse seguro" luego de su victoria en las primarias. "Tiene que poner de su parte", ha apostillado.

Y es que, el pasado lunes, Villares respondía al líder de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, que un día antes había asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que, de estar en la posición del magistrado, dimitiría de su cargo como portavoz en el Pazo do Hórreo.

"Si fuera Gómez-Reino, en las entrevistas daría cuenta de las negociaciones de la agenda gallega en los PGE", espetó Villares a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en la Cámara.

"No empieza bien (Villares) cuando se le da una confianza a pesar de todo lo que ha hecho al frente de la dirección de En Marea, y ahora traslada al resto la responsabilidad", ha resaltado Eva Solla.

FUTURO

Cuestionada sobre el futuro del espacio político de la llamada unidad popular y tras remarcar que EU está fuera del funcionamiento orgánico de En Marea, Eva Solla ha indicado que su partido "seguirá haciendo alianzas con fuerzas de izquierda".

Así, ciñe al partido instrumental En Marea el papel de "herramienta" creada para presentarse a las elecciones autonómicas de 2016, por lo que, a su juicio, tras el "abandono del diálogo" por parte de Villares y sus afines "se abre una nueva fase" para conformar un nuevo proyecto de la unida popular en la que deben participar "las organizaciones de izquierda, las mareas municipales y el tejido asociativo".