Solo el 3,2% de los propietarios gallegos tienen registrada la vivienda en alquiler de temporada

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuadrado, se - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 95,6% de los propietarios tienen registradas las viviendas como alquiler habitual, el 3,2% como alquiler de temporada y el 1,2% restante posee propiedades de ambos tipos, según se desprende de la estadística de caracterización socioeconómica de dueños e inquilinos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

De acuerdo con esta estadística, Galicia cerró 2025 con 161.650 fianzas activas, que corresponden a 119.793 propietarios y 211.352 inquilinos. Los propietarios tienen una edad media de 61,6 años, frente a los 43 de los inquilinos.

El 50,5% de los propietarios residentes en Galicia están afiliados a la Seguridad Social y mutualidades y el 35,4% perciben una pensión contributiva de la Seguridad Social. Mientras, el 77,7% de los inquilinos residentes en Galicia están afiliados a la Seguridad Social y mutualidades.

De los 119.793 propietarias, el 97% son personas físicas y el 3% personas jurídicas, con las sociedades limitadas como el grupo más numeroso de estas últimas (2% del total). Las personas físicas residentes en Galicia representan el 81,1% del total.

En términos de número de fianzas, destacan los organismos públicos y otras entidades públicas, que figuran como propietarios en el 2% de las fianzas activas a 31 de diciembre de 2025.

PROPIETARIOS

Los propietarios tienen una media de 1,3 fianzas por persona en el caso de las personas físicas y asciende a cinco en el caso de las personas jurídicas.

El IGE contabiliza 97.145 personas físicas residentes en Galicia propietarias de viviendas en alquiler. De ellas, el 52,3% son mujeres. La edad media de este colectivo se sitúa en 61,6 años: 60,9 en el caso de hombres y 62,2 en el de mujeres.

La distribución territorial de los propietarios de viviendas en alquiler es semejante a la de la población gallega en su conjunto. La presencia se concentra en la franja costera de las provincias atlánticas y en las capitales provinciales, así como en Santiago y Vigo.

Las provincias occidentales, especialmente en las áreas costeras del sur de la comunidad, registran una mayor concentración de propietarios de viviendas en alquiler, mientras que la parte oriental de Galicia, caracterizada por un mayor grado de ruralidad y despoblación, presenta cifras más reducidas.

Según el IGE, además, el 53,4% de propietarios de viviendas en alquiler residen en el mismo ayuntamiento en el que se localiza la vivienda que tienen en alquiler.

El grupo más numeroso de personas físicas residentes en Galicia propietarias de viviendas en alquiler es el de afiliados a la Seguridad Social y mutualidades: 50,5% del total. Su edad media es de 51,2 años.

El segundo es el de personas que perciben una pensión contributiva de la Seguridad Social: 35,4% del total, con una edad media de 75,1 años. Este grupo recibe una pensión media de 1.487,2 euros mensuales.

El importe medio más elevado se registra entre los pensionistas que cotizaron en el régimen general (sin considerar la categoría 'otros'), con una pensión media de 1.702,7 euros al mes. Esta cuantía es un 61,2% superior a la correspondiente a las personas que cotizaron en el régimen de autónomos.

INQUILINOS

Por su parte, a 31 de diciembre había 211.352 personas o entidades inquilinas de viviendas en alquiler. El 97,9% eran personas físicas y el 2,1% eran jurídicas. Los residentes en Galicia representan el 86,4% del total de inquilinos.

Según tipo de alquiler, el 5,4% tienen la vivienda arrendada en la modalidad de alquiler de temporada.

A cierre de 2025, eran 182.507 personas físicas inquilinas de viviendas en alquiler las que residían en Galicia, de ellas el 52,7% mujeres.

La edad media de los inquilinos se sitúa en 43 años: 43,3 en hombres y 42,6 en mujeres.

Si se compara el ayuntamiento de residencia de la persona inquilina con el municipio en el que se localiza la vivienda arrendada, el 71,2% residen en el mismo. De los que residen en un ayuntamiento distinto a la localidad en la que alquilan, el 16,1% alquilan vivienda de temporada y el 83,4% habitual.

La mayoría de los residentes en Galicia que viven de alquiler está afiliada a la Seguridad Social y mutualidades: 77,7% del total. El segundo grupo más numeroso es el denominado 'resto' (9,6%), que incluye, entre otros, estudiantes, seguido de población que percibe una pensión contributiva de la Seguridad Social (9% del total).

La distribución por sector de actividad de los afiliados residentes en Galicia e inquilinos muestra, para el IGE, una "clara predominancia" del sector servicios: representa el 81,3%, frente al 2,2% de aquellos que trabajan en el sector de la agricultura y la pesca.