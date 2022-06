O Son do Camiño regresa con artistas como C. Tangana, Liam Gallagher, Anuel AA o Jason Derulo

El festival, celebrado en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela), albergará a 120.000 personas durante los tres días de conciertos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

O Son do Camiño ha revelado los horarios de su tercera edición que se celebrará desde el 16 hasta el 18 de junio en el Monte do Gozo (Santiago de Compostela). El cartel de 2022 es el "más grande" de la historia del festival con 47 artistas nacionales e internacionales de primer nivel como C.Tangana, Liam Gallagher, Anuel AA o Jason Derulo.

O Son do Camiño iniciará el jueves 16 a las 15,00 con Furious Monkey House. Durante la primera jornada destacan Kase.O (16,25 horas), Jhay Cortez (18,10), Foals (20,00), C.Tangana (22,15), Sebastián Yatra (23,15) y The Chemical Brothers (1,30 horas). El primer día finalizará con la actuación del grupo gallego Boyanka Kostova desde las 2,45 hasta las 3,30.

El resto de artistas del primer día son The Killer Barbies, Guadi Galego, Carlos Sadness, Gazzi, Lola Índigo, Les Castizos y Sen Senra.

Por su parte, el segundo día arranca con Tigre y Diamante a las 15,00 y tendrá como platos fuertes a Justin Quiles (18,05), Liam Gallagher (19,50), Duki (21,00), Anne-Marie (22,50), Anuel AA (23,35) y Timmy Trumpet (0,50). Finalizará en la madrugada del viernes al sábado con el dúo francés de música electrónica Justice que empieza a las 2,00 hasta las 3,30.

En esta segunda jornada también actuarán Kings of the Beach, Wöyza and The Galician Messengers, Budiño, Dani Fernández, Inmir, Editors y Galician Army.

El último día del festival comenzará a las 14,30 con Cora Velasco. En esta definitiva jornada actuarán Rayden (16,20), Khea(18,35), Nicki Nicole (19,25), Dani Martín (21,10), Jason Derulo (23,40), Nathy Peluso (0,40) y Tiësto (1,55). El telón de la edición de 2022 de O Son do Camiño lo bajará Carolina Durante desde las 2,45 hasta las 3,45.

El cierre del festival lo completarán Pablo Lesuit, Escuchando Elefantes, Miss Caffeina, Triángulo de Amor Bizarro, La M.O.D.A, Rigoberta Bandini, Sebastian Black y Natalia Ferviú DJ.

120.000 PERSONAS LOS TRES DÍAS

Durante el acto de presentación, la directora de Turismo de la Xunta de Galicia, Nava Castro, ha indicado que acudirán al Monte do Gozo más de 120.000 personas los tres días, unas 42.000 por jornada. Además, la celebración de O Son do Camiño contribuirá a la creación de 1.500 puestos de trabajo.

Por otra parte, también se ha recordado las obras de ampliación en el Monte de Gozo para la celebración del evento. Así, las personas que acudan al festival se encontrarán con zonas de camping, comida y full track más grandes que los años anteriores.

Otra de las novedades reside en los escenarios que albergarán las actuaciones de los artistas de un cartel para "todo tipo de públicos". Los escenarios son el Escenario Xacobeo, ampliado para las actuaciones más destacadas; el Escenario Estrella Galicia, y el Escenario Paraíso, novedad esta edición que tendrá música electrónica en la zona de comida.

También se ha explicado que se reforzarán las líneas seis y siete para llegar al festival desde el centro de la capital gallega, y existirán dos parkings "enormes" en Amio y Gallás. Por último, el sistema de tokens intercambiables por bebida y comida continuará como en ediciones pasadas.

SOSTENIBILIDAD DE ESTRELLA GALICIA

Estrella Galicia, patrocinador del festival, ha elaborado una estrategia para velar por la sostenibilidad del evento. Se trata de un plan de la compañía de lograr un "impacto positivo" enmarcado en cuatro puntos: origen, personas, planeta y aliados.

De esta manera, Estrella Galicia implementará el proyecto New Life, para fomentar la economía circular y el cuidado del medioambiente, mediante la activación de tres iniciativas de acción.

Una de ellas, es la aplicación Liight. Esta app utiliza la tecnología en forma de actividades para proponer desafíos y premiar a los usuarios más comprometidos con los hábitos sostenibles. También destaca la plataforma We Sustainability centrada en el activismo sobre reducción y reutilización de residuos.

La última iniciativa es el programa europeo Cada Lata Cuenta. Este proyecto impulsa el reciclaje de todas las latas que se utilicen en el recinte a través del programa #darlalata.