SOS Sanidade Pública cerrará a finales de enero su campaña de recogida de firmas para mejorar la Atención Primaria

Integrantes de la plataforma alertan de que la Xunta "tiene un plan de desmantelamiento" de la sanidad y articula medidas "ilegales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma SOS Sanidade Pública prevé cerrar "a finales de este mes de enero" la campaña de recogida masiva de firmas para defender en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca mejorar la Atención Primaria.

Así lo ha avanzado este viernes el portavoz del colectivo, Manuel Martín, quien no ha podido dar un número de rúbricas que llevan recogidas, pero sí estima que "pueden ser tres o cuatro veces más" que las 10.000 que requiere el Legislativo autonómico para que entre el texto.

Pese a tener de plazo hasta el 15 de febrero, ha avanzado que pondrán de límite a finales de enero después de meses de "colas de personas que esperan hasta 10 minutos para firmar" su iniciativa legislativa en unas mesas que colocaron en calles, eventos y fiestas patronales.

Martín ha comparecido en rueda de prensa en Santiago acompañado de representantes de otras organizaciones integradas en SOS Sanidade Pública: la portavoz de la Plataforma pola Sanidade Pública da Mariña, Montse Porteiro; su homólogo en Ferrolterra, Celso Posada; la secretaria de Empleo y Política Social de CCOO en Galicia, Maica Bouza; y el coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón.

Manuel Martín ha arrancado las intervenciones cargando contra la gestión sanitaria de la Xunta, que provoca que el acceso a la Atención Primaria esté "restringido, fundamentalmente porque no hay personal" mientras la Administración "sigue sin poner en marcha ninguna medida para solucionarlo".

De igual modo, ha lamentado que el presupuesto destinado a la Primaria tiene un peso del 14,7 por ciento del total de las cuentas autonómicas en 2023 "cuando la OMS y todas las organizaciones fijan la necesidad del 25 por ciento.

El portavoz de la plataforma ha cuestionado los argumentos del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sobre pedir al Gobierno central más plazas MIR cuando, de las 725 que tenía acreditadas Galicia, se convocaron 620. "Los datos son contundentes", ha dicho.

UN 40% DE MÉDICOS "A PUNTO DE JUBILARSE"

En este contexto, Martín ha alertado de que "el 40 por ciento" de los médicos del Sergas "están a punto de jubilarse" cuando por parte de la Administración "no hay ninguna respuesta, ningún plan extraordinario ni el incremento presupuestario necesario".

Además, a preguntas de los medios, ha lamentado que el "muchísimo dinero" que llega desde la Unión Europea tras la pandemia de la covid "no se está empleando" en sanidad, sino "en dar millones a las multinacionales". Así, ha abogado por la puesta en marcha de habilitar "un Plan Marshall" en la materia.

Por todos estos motivos, entre otros, SOS Sanidade Pública y las decenas de colectivos que lo integran --entre ellos, sindicatos y partidos políticos como BNG, PSdeG, Podemos y Esquerda Unida-- llaman a participar el próximo 12 de febrero en una manifestación en Santiago de Compostela con la que intentarán llenar la Praza do Obradoiro.

MEDIDAS QUE SUPONEN "UNA ILEGALIDAD"

Manuel Martín ha criticado también medidas puestas encima de la mesa, como la posibilidad de flexibilizar el régimen de compatibilidades para que facultativos del sistema público puedan ejercer su profesión en centros sanitarios concertados.

"Es una vulneración flagrante de la ley de incompatibilidades. Es una ilegalidad, también de la legislación gallega. No pueden percibir dos salarios de la misma administración, porque el sentido común dice que si tengo listas de espera importantes en mi mismo hospital, esto va a beneficiar a mi consulta privada o al hospital concertado", ha argumentado el portavoz, para seguidamente acusar al Sergas de ceder ante la "presión de empresas multinacionales con poder de decisión".

Por su parte, la portavoz de la Plataforma pola Sanidade Pública da Mariña ha tachado de "idea de bombero" el planteamiento del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés de que médicos MIR de último año puedan pasar consulta en solitario --aunque con supervisión, según argumenta la Consellería--.

"No son especialistas y no puede llevar una consulta una persona que no es especialista", ha advertido a este respecto Montse Porteiro.

"UN PLAN DE DESMANTELAMIENTO"

"El Gobierno de la Xunta sí tiene un plan, pero es un plan de desmantelamiento de la Atención Primaria que va a traer consigo el desmantelamiento de la Hospitalaria", ha advertido la responsable de CCOO.

Maica Bouza ha echado la vista atrás y ha ensalzado el plan de Primaria "acordado" y "dialogado" que lanzó el bipartito de PSdeG y BNG en la Xunta con Emilio Pérez Touriño, del que ha lamentado que, tras la vuelta del PP en 2009, "no debió salir nunca de la mesa" en la que se firmó.

El portavoz de SOS Sanidade Ferrolterra ha hecho un llamamiento a "toda la ciudadanía" a que firme su apoyo a la ILP y participe en la manifestación del 12 de febrero contra las "políticas de desmantelamiento" por las que ha apuntado tanto a Alfonso Rueda como a su predecesor, Alberto Núñez Feijóo.

En esta misma línea, el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha reivindicado el trabajo de la plataforma y ha hecho una "lectura más política": "En contraste con esa agenda privatizadora y depredadora de lo público que impone el Gobierno del PP, dar la imagen a la ciudadanía de que hay una alternativa de Gobierno para este país".

"LA FUERZA" DE A MARIÑA

En la misma rueda de prensa, el portavoz de SOS Sanidade Pública ha querido felicitar a sus compañeros de A Mariña por la manifestación celebrada en la tarde del jueves en Burela (Lugo) con miles de personas participantes.

"Ayer, contra viento y marea, A Mariña se volvió a mojar por la sanidad pública y nunca mejor dicho. Era un día muy complicado, pero no hay palabras para definir la fuerza que tiene la gente de A Mariña", ha destacado Porteiro.