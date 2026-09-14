Stellantis defiende la oferta multienergía de vehículos comerciales y asegura: "Vigo es muy importante para nosotros"

El responsable de Stellantis Pro One, Eric Laforge - STELLANTIS

MADRID / VIGO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico Stellantis, ha defendido este lunes la necesidad de mantener una oferta multienergía entre sus modelos, desde soluciones de diésel o gasolina hasta opciones 100% eléctricas, ante la importancia de adaptarse a un mercado que todavía no está "listo" para adoptar una completa electrificación de las flotas.

Así lo ha defendido el máximo responsable de Stellantis Pro One, Eric Laforge, en un encuentro con medios al que ha asistido Europa Press, en el que ha comentado que la regulación europea está "desconectada" de las necesidades actuales de los clientes profesionales.

"Es por este motivo que nosotros mantenemos una estrategia de multienergía para asegurarnos de que cubrimos todas las necesidades, y la regulación europea tiene que evolucionar. El mercado no está listo para el 100% eléctrico y, siendo sinceros, tampoco lo estará en 2035", ha afirmado.

En esta línea, ha instado a Europa a "escuchar a los clientes" que están diciendo que el mercado "no está preparado", por lo que ha pedido una regulación que ofrezca cambios más allá de los próximos tres años para, al menos, los próximos cinco años. "No puedes imponer algo a lo que la población no está preparada. ¿Pueden escuchar los políticos?", ha reiterado.

Para Laforge, la falta de adopción de vehículos comerciales 100% eléctricos no obedece a cuestiones como el sistema de recarga eléctrica (un problema más presente en el mercado de turismos), sino que reside en una cuestión de información sobre el producto, al tiempo que se necesita una regulación "clara" que contribuya a esta "educación" sobre los modelos.

Por otro lado, el directivo ha defendido la propuesta de movilidad autónoma de Stellantis Pro One, presentada este lunes en el marco de la IAA Transportation, la mayor feria europea de vehículos comerciales, en la que ha dado a conocer el prototipo 'Box on Wheels', una solución urbana sin conductor para las entregas de última milla.

Según ha resaltado, este proyecto podría resolver dos problemas de vital importancia como son el coste de las entregas y la falta de personal cualificado, ya que se calcula que hay una carencia de 40.000 conductores en Europa para la movilidad comercial. "Al ofrecer un sistema de entregas sin conductor, se reducen costes y se resuelve esta cuestión del personal", ha manifestado.

LA FÁBRICA DE VIGO: "MUY IMPORTANTE"

En esta estrategia europea, la fábrica de Vigo juega un papel fundamental en la producción de los vehículos comerciales de Stellantis, como el Citroën Berlingo o el Fiat Doblò, gracias a la demanda "sostenida" de estos modelos, de los más vendidos en el mercado español e internacional.

"Vigo es muy importante para nosotros", ha asegurado Laforge, que ha defendido el papel que juega esta fábrica en la demanda de Europa o Sudamérica, frente a los rumores recurrentes sobre el traslado de producción a otros centros como Turquía, cuyos productos son pensados para el mercado africano o asiático.