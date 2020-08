La subdelegada del Gobierno trasladará a los mariscadores de la ría de O Burgo el "bloqueo" de la Xunta al dragado

A CORUÑA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, se reunirá esta tarde con los mariscadores de la ría de O Burgo para explicarles la situación actual del proyecto de dragado y les trasladará el "bloqueo de manera intencionada" por parte de la Xunta de las obras.

A través de una nota de prensa, la representante estatal asegura que la decisión del Gobierno gallego de no certificar la disponibilidad de los terrenos "supondrá la imposibilidad de acometer" la regeneración ya que la tramitación, dice, depende "exclusivamente" de esta documentación.

López-Rioboo defiende que el Gobierno "dispone del dinero, está en disposición y tiene la total voluntad de licitar la obra" pero resalta que no puede continuar con el proyecto si no existe "el imprescindible apoyo" de la Xunta. La subdelegada apunta que es necesario confirmar que en la ría "no se desarrollan actividades" que impidan las obras.

Fuentes del Gobierno autonómico denunciaron el martes que solo es "indispensable" que no exista pesca y marisqueo en los terrenos "para poder ejecutar los trabajos, una vez adjudicados" por lo que se niega a realizar el trámite hasta la firma del contrato.