Una subida de entre 816 y 1.080 euros al año, "última oferta" de la Xunta a los sindicatos

Publicado 12/02/2018 15:21:17 CET

Rueda destaca que la oferta "mejora" en un 20% la anterior y pide que se levante la huelga, pero los sindicatos lo rechazan

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida en la justicia gallega seguirá tras finalizar sin acuerdo una nueva reunión entre la parte sindical y la Xunta, cuyos representantes en la negociación, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro, han constatado que las posturas están "muy distanciadas" y han advertido que la nueva oferta económica que este lunes pusieron sobre la mesa "es la última".

En concreto, según ha trasladado Martín en declaraciones a los medios y una vez finalizado el encuentro en la Escola Galega de Administración Pública, la nueva oferta económica de la Xunta sube la anterior "en una media de un 20 por ciento" --tendría leves variaciones según el cuerpo--. "Subimos por cuarta y última vez", ha aseverado.

Es decir, si en la última propuesta el Gobierno gallego planteaba un incremento del complemento autonómico transitorio de entre 660 y 900 euros al año --en función del cuerpo de empleados públicos de justicia (auxilios, gestores y tramitadores)--, este lunes se habría puesto sobre la mesa una subida de entre 816 y 1.080 euros al año. La aplicación sería el 50 por ciento en 2019 y la otra mitad, en 2020, en vez de en tres anualidades.

"A esto es importante señalar que se aumentaría el IPC gallego", ha remarcado el director xeral, quien ha explicado que la contraoferta que plantean los sindicatos sigue "fuera de la realidad". "Nos piden una subida lineal que, frente a los 270 euros de antes, supondría un aumento de 225 euros al mes, lo que significaría 2.700 euros al año. Esto en tres años (y desde 2018). Es una petición que está fuera de la realidad", ha aseverado Martín.

"NO HAY MUJERES EN EL COMITÉ DE HUELGA"

El alto cargo, ha remarcado que ni los ciudadanos gallegos ni el resto de trabajadores de la función pública entenderían una subida de este calado, que Barreiro, por su parte, ha tildado de "exagerada y desproporcionada". "Parecen querer seguir con la huelga, con los prejuicios que se causa a la ciudadanía", ha afeado el responsable de Función Pública.

Barreiro ha reprobado, además, que el comité de huelga --en el que están representados los siete sindicatos del sector-- "deseche" otras "mejoras", como "el aumento de plazos", reforzar los juzgados de violencia machista o las "mejoras en el permiso de paternidad o maternidad". De hecho, ha hecho hincapié en que en el comité de huelga "solo hay hombres".

"PIDEN UNA SUBIDA DE MÁS DEL 13%"

El responsable de Función Pública ha advertido que los sindicatos "piden estar por encima de todas las comunidades salvo País Vasco", lo que ha interpretado como "simplemente no querer negociar".

Enfrente, ha defendido que la propuesta de la administración "los situaría, en función del cuerpo, entre los quintos y los séptimos" de la tabla salarial de las comunidades autónomas. "Es una propuesta aceptable y generosa. En otras cuestiones hemos quedado en hablar, pero en la cuestión retributiva ésta es la última oferta de la Administración", ha sentenciado.

"Si su estrategia es plantear 225 euros al mes en vez de 270 para ver si la Administración vuelve a subir, deben saber que subimos por cuarta y última vez", ha insistido Martín, quien ha concretado que acceder a la petición de los sindicatos supondría otorgarles una subida global sobre sus emolumentos "de un 13,30 por ciento".

La Xunta ofrece "casi un 4 por ciento", a lo que habría que sumar las subidas salariales que se están negociando en Madrid y que podría situar el incremento total en sus salarios en torno "a un 8 o un 9 por ciento".

APLICAR EL ACUERDO EN 2018, "NO ES POSIBLE"

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno gallego ceda y aplique parte de la subida ya en 2018, una cuestión que los sindicatos han calificado de "irrenunciable" este lunes, el director xeral de Función Pública se ha reafirmado en que "no es posible".

Ha argumentado que lo impide "la normativa básica del Estado" y un acuerdo retributivo de esta índole contravendría la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

"QUE LEVANTEN LA HUELGA"

Antes de que concluyese el encuentro, en un acto en Pontedeume, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había celebrado que los sindicatos "volviesen a sentarse a negociar" e incidido en que la "voluntad" del Ejecutivo autonómico es desbloquear el conflicto. "Voluntad, toda la del mundo", ha proclamado el número dos del Gobierno gallego.

Aunque los sindicatos han avanzado que no levantarán la huelga, Rueda hizo un llamamiento a que la suspendieran mientras se continúa negociando y advirtió que "no es bueno para nadie" que no se celebren juicios o que se paralicen trámites jurídicos. Asimismo, el dirigente gallego ensalzó la nueva oferta económica, "mejorada con un 20 por ciento más".

"Los funcionarios judiciales en Galicia estarían por encima de la media del resto de comunidades, y no solo de las que tienen las competencias transferidas sino también en las otras", ha zanjado.