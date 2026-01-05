SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre tres vehículos ha dejado dos personas heridas leve este lunes en Mugardos (A Coruña), según informa el 112 Galicia.

En concreto, ha indicado que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 4 de la AC-133 y fue una particular que se vio implicada en el choque quien llamó a la Central de Emergencias para alertar de que tanto ella como su acompañante sentían dolor en el pecho.

De este modo, se avisó a Urxencias Sanitarias, al GES de Mugardos, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Mugardos y a la de Fene.