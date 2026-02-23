Evacuada en helicóptero una persona tras sufrir un atropello en Rodeiro (Pontevedra)

Archivo - Foto de archivo - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada este lunes en helicóptero hasta el Hospital Clínico de Santiago tras sufrir un atropello en el municipio pontevedrés de Rodeiro.

En concreto, el 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 12.20 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó de un atropello en el lugar de Couso, en la parroquia de San Martiño de Esperelo.

De este modo, se informó a los bomberos del Deza, al GES de Lalín, a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.