Heridas dos personas en un atropello en A Coruña

Retenciones entrada A Coruña. - DGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras ser atropelladas por un vehículo en la avenida Alfonso Molina de A Coruña, en la zona de la antigua Fábrica de Armas.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el accidente se produjo poco antes de las 19.00 horas de este lunes. Fue un particular quien dio aviso a esa hora de que se había registrado un atropello en esta zona, en sentido entrada de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.

Como consecuencia de este accidente, Tráfico ha notificado retenciones de algo más de un kilómetro en la entrada de la ciudad herculina.