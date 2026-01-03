Localizado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros (A Coruña) desde el 30 de diciembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El septuagenario desaparecido desde el pasado martes, día 30 de diciembre, en la localidad de Oleiros (A Coruña) ha sido localizado sin vida este sábado.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de A Coruña, el hombre, de 76 años, fue hallado a un kilómetro del punto limpio de Sada por el equipo de drogas de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración prestada por la propia Axega, los Ayuntamientos de Oleiros y Sada y la ciudadanía durante el desarrollo de los operativos de búsqueda.

Durante la búsqueda participaron efectivos aéreos y terrestres. En concreto, por parte de la Guardia Civil, estuvo operativo un helicóptero, así como tres patrullas de Seguridad Ciudadana, junto con otros efectivos municipales.