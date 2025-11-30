Sumar se compromete a negociar una partida para el bypass de Betanzos en los presupuestos estatales de 2026

Archivo - El diputado de Sumar José Manuel Lago Peñas durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

FERROL, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso por la provincia de A Coruña, Manuel Lago, se ha comprometido a demandar, durante la negociación de los presupuestos con el PSOE, la inclusión de inversiones relacionados con las infraestructuras ferroviarias de Ferrol, entre ellas el bypass de Betanzos.

Así lo ha trasladado Lago a los medios de comunicación antes de sumarse a la multitudinaria manifestación convocada por el Foro Cidadán Polo Ferrocarril en Ferrol. Allí, el diputado ha calificado la situación en la comarca de "inadmisible": "Ferrol no es que tenga un mal ferrocarril, es que no lo tiene".

En el marco de la protesta, y tras reunirse con la entidad convocante el día anterior, Lago ha avanzado tres compromisos "inmediatos" asumidos por su grupo político para paliar la "marginación" ferroviaria que, a su juicio, sufre la comarca.

El primero de ellos consiste en intentar que el mes de diciembre se produzca una reunión del Foro con el Adif y Renfe en Madrid, en la que se pueda trasladar las demandas ciudadanas directamente a los gestores de la infraestructura y el servicio.

Por otra parte, como Sumar, su voluntad es "incorporar estas demandas" en las cuentas públicas. Lago especificó que, durante la negociación de las cuentas públicas con el Partido Socialista, se exigirá la inclusión de las inversiones más imprescindibles, entre las que nombró específicamente el bypass de Betanzos, clave para mejorar la conexión Ferrol-A Coruña.

Asimismo, ha detallado su pretensión de conseguir una declaración unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, nombradamente los grupos que representan a Galicia, "en defensa de una reivindicación justa".