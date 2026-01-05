Sumar Galicia anima por carta a Óscar Puente a recorrer la AP-9 "pagando él" para comprobar lo que supone a los gallegos

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Foto de archivo. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha enviado este lunes 5 de enero una carta al ministro de Transportes, Óscar López, animándolo a recorrer la AP-9 desde Ferrol a Tui "pagándolo él para que pueda ver lo que le puede costar" y lo que supone para los gallegos.

"Mañana llegan los Reyes Magos y, desde Movemento Sumar Galicia, le acabamos de enviar una carta a Óscar Puente para invitarlo a realizar un recorrido por la AP-9 acompañado por la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero y por la secretaria de Organización, Gloria Alonso", ha explicado Paulo Carlos López en declaraciones remitidas a los medios.

Asegura que están seguros de que, "una vez viva en primera persona lo que viven miles de gallegos cada día", el ministro "estaría a favor" de la propuesta de nacionalización de la AP-9 presentada por la formación y "su posterior transferencia de su competencia a Galicia, de manera que su gestión responda al interés general".

En la misiva, insisten en que el objetivo de la invitación es que "pueda conocer directamente la realidad de esta infraestructura estratégica para Galicia y el impacto que suponen sus condiciones actuales para la ciudadanía, tanto por su papel esencial en la movilidad diaria como por el coste económico que soportan los gallegos para desplazarse por una vía que vertebra el país".

Reconocen que la "principal responsabilidad" recae sobre el Partido Popular de Manuel Fraga, de Alberto Núñez Feijóo, así como por la prórroga "ilegal" de la AP-9 aprobada por Aznar hasta 2048. "Pero, a día de hoy, suya es la competencia sobre esta infraestructura y suya debe ser la iniciativa política para recuperarla para el público", apuntan.

En la carta le proponen además una ruta con paradas en las que se le expondrán diferentes peticiones. Entre ellas, en Betanzos, donde se reiterará la necesidad de la ejecución del bypass, "necesario para un servicio de proximidad y que mejoraría la conexión de As Mariñas, Ferrol, Eume y Ortegal"; Santiago, para hablar de las frecuencias del transporte ferroviario en el Eje Atlántico y también de la conexión con Lugo.

Pararán también en Pontevedra, donde se le solicitará completar el paseo peatonal y ciclista Pontevedra-Marín. En Vigo, se reunirán con vecinos de Bembrive, que alertan de que el proyecto de la autovía que planea el Ministerio de Transportes arruinará patrimonio cultural y natural.

Finalmente, en Tui, "podrá conocer de primera mano la prioridad de la ampliación del Eje Atlántico hasta Portugal, que va más avanzado que nosotros, y también la necesidad de concretar los plazos de la reforma de la carretera N-120 en el tramo urbano de Ponteareas para la mejora de su seguridad".

Destacan que, en total, el ministro deberá pagar 33,20 euros solo la ida, sin descuentos y sin contar gasolina. "Si quiere podrá coger el tren de vuelta a Madrid desde Vigo, que también tiene ciertas demandas sobre eso. Esperamos que no llegue con retraso", señalan.