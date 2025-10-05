Sumar Galicia celebra la "asistencia masiva" a la manifestación convocada en Santiago en solidaridad con Palestina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha celebrado la "asistencia masiva" a la manifestación convocada este domingo en Santiago "contra el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina".

Así, ha asegurado estar ante "una Galicia viva, que apoya la causa palestina, que no es inmune a la injusticia, a pesar de los repetidos intentos del PP por negar en genoicidio".

"Rechazamos de manera clara el esfuerzo imperialista del Gobierno sionista genocida, que busca inviabilizar la solución de los dos estados. El sitio de Netanyahu es ante la Corte Internacional, no otro, para responder por sus actos de barbarie y genocidio", ha aseverado el líder de Sumar Galicia.

En esta línea, ha destacado que "Netanyahu, todo su gobierno y los responsables de la cúpula militar deben ser juzgados y encarcelados, actuaron ante la vista del mundo, no puede negarse el sucedido".

Asimismo, ha aprovechado para reafirmar el rechazo de su formación al "plan de paz" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, ha calificado este plan de "delirio imperialista, una humillación al pueblo palestino, más propio del siglo XIX que de la actualidad".