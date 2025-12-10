Sumar Galicia exige la dimisión "inmediata" de Tomé y avisa que la protección a los agresores también es "violencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha exigido este miércoles la "dimisión inmediata" del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, el socialista José Tomé, ante las "graves denuncias de acoso sexual", y ha advertido de que "lo que ocurre en la Diputación no es un caso aislado" sino la "prueba de una estructura de poder machista que operó durante años con total impunidad".

Así lo ha trasladado en un comunicado la presidenta de Sumar Galicia, Verónica Barbero, que ha advertido, ante esta situación "inadmisible y profundamente indecente", que "la institucionalización del silencio y la protección de los agresores" es "otra forma de violencia contra las mujeres".

En ese sentido, ha subrayado que las denuncias conocidas en las últimas horas reflejan "un sistema político e institucional que permitió, amparó y normalizó comportamientos abusivos bajo jerarquías cerradas, lealtades mal entendidas y códigos no escritos, que premiaban el silencio antes que la integridad de las mujeres".

Por ello, y tras alertar contra la permisividad o la minimización de estos casos, ha manifestado su deseo de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, "actúe de manera inmediata y contundente".

Verónica Barbero ha admitido que "ningún espacio político o institucional" está completamente libre de que se den estos casos de acoso, pero ha añadido que "lo determinante no es solo que existan casos, sino cómo se actúa ante ellos".

"NO ENCUBRIR NI PROTEGER"

"Lo mínimo que se le puede exigir a un partido que se proclama feminista es no encubrir ni proteger al culpable, sino reaccionar con rapidez, poner a las mujeres en el centro y garantizar su protección inmediata", ha incidido la presidenta de Sumar Galicia, que ha añadido que "la responsabilidad política ya es ineludible".

En ese sentido, ha advertido de que "quien preside una institución y actúa de este modo no puede seguir ni un minuto más en el cargo". Para Barbero Tomé "debe dimitir" como presidente de la Diputación, y el PSdeG "debe apartarlo de todos sus cargos orgánicos".

Finalmente, Movemento Sumar Galicia ha traslado su "apoyo absoluto a las mujeres que dieron el paso de denunciar" y ha reconocido su "valentía".