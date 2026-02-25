Sumar Galicia reivindica la "generosidad" de Yolanda Díaz tras renunciar como candidata a las generales

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha expresado su "profundo respeto" por la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a ser candidata a las elecciones generales, y ha reivindicado su "generosidad".

Además, ha destacado la "dimensión política y humana" de una de las figuras "más determinantes de la izquierda contemporánea", tal y como ha defendido. "Es el mayor capital político que tiene la izquierda, y eso es algo que no se debe olvidar", ha aseverado.

"Su capacidad de diálogo, de alcanzar acuerdos en escenarios extraordinariamente complejos y de situar la justicia social en el centro de la acción política marcó un antes y un después en nuestro país", ha ensalzado Carlos.

En una nota de prensa, Sumar Galicia ha señalado que esta decisión "marca también un camino claro: reforzar el Gobierno, seguir construyendo el país que necesitan desde Sumar y tejer las alianzas necesarias para garantizar que en 2027 la mayoría social vuelva a ganar a las derechas".