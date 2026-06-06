Sumar impulsará una iniciativa legislativa popular para declarar Galicia como zona de vivienda tensionada

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, en la manifestación por la vivienda en Santiago, a 6 de junio de 2026. - MOVEMENTO SUMAR GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia impulsará, de la mano de varios colectivos sociales, sindicales y políticos, una iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar Galicia como zona de vivienda tensionada y solicitar la limitación de los precios del alquiler, entre otras medidas.

El anuncio lo ha realizado este sábado el secretario xeral, Paulo Carlos López, que ha participado en la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada en Santiago. Esta ha sido convocada de forma coincidente con otras ciudades gallegas, como Vigo, A Coruña y Ourense, que han acogido sus propias protestas entre el viernes y el sábado.

Sumar presentará la iniciativa a finales de este mes de junio, cuando detallará qué organizaciones apoyan la propuesta y con las que se ha reunido durante los últimos meses de cara a reflejar sus demandas en el texto. De este modo, el secretario xeral de la formación espera que en octubre puedan empezar a recoger firmas.

Además de la declaración de todo el territorio con tal calificativo, la iniciativa solicitará la limitación del alquiler indexándolo al salario mínimo interprofesional (SMI); la movilización de la vivienda vacía al mercado residencial, y la regulación de los precios de las residencias privadas para estudiantes.

En este contexto, López ha diagnosticado que la vivienda se ha convertida en una "auténtica aspiradora de dinero de la clase trabajadora" y ha señalado como "principal responsable" de la situación en Galicia a la Xunta y al PP. "Alfonso Rueda llega tarde a todo: a la aplicación de la ley de vivienda, a promocionar vivienda pública protegida y a defender lo que tiene que ver con defender los derechos de las personas", ha censurado.