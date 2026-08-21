Sumar llevará a Consumo el vínculo de Fly2Galicia con una compañía que "trasladó a ciudadanos palestinos fuera de Gaza"

Archivo - El portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, comparece durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Peregrino, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (Espa - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia ha anunciado que llevará el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la vinculación de Fly2Galicia con FLYYO, una aerolínea rumana que, según expusieron investigaciones periodísticas y recoge la formación, "operó traslados de ciudadanos palestinos fuera de Gaza".

Además, ha pedido explicaciones a la turoperadora tras conocer que estos vuelos fueron organizados "a través de una red detrás de la que Associated Press [agencia de noticias] identificó una organización fundada por militares y antiguos miembros de la organización israelí", ha expuesto Sumar en un comunicado, en el que también ha pedido a la Xunta "aclarar lo que está pasando".

"Nosotros, sinceramente, estamos flipando. Esto no es serio", ha lamentado el secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que considera la cuestión afecta "directamente" a la credibilidad del proyecto, dado que FLYYO "no es una compañía ajena a Fly2Galicia".

En concreto, será la aerolínea encargada de operar los vuelos chárter que la turoperadora está comercializando de cara al inicio previsto de los mismos en diciembre. Por ello, la formación política ha exigido saber "qué sabía Fly2Galicia cuándo contrató a esta operadora".

En su comunicado, Sumar se ha hecho eco de la investigación periodística de AP, que desveló que detrás de Al-Majd, la entidad que se presentaba ante los palestinos como organización humanitaria y que canalizó varias de estas salidas, estaba Ad Kan, "una organización israelí fundada por oficiales de las Fuerzas de Defensa y antiguos soldados de inteligencia".

"Y FLYYO participó directamente como transportista en una de esas operaciones", ha insistido López. Además, según ha recogido, el propio propietario de FLYYO, Ziv Mayberg, reconoció al diario israelí 'Haaretz' que FLYYO había realizado estas operaciones contratadas por un agente de viajes israelí.

Al respecto, la formación plantea tres principales incógnitas: "¿Quién fue ese intermediario israelí, quién pagó los chárter y qué información tenía FLYYO sobre la naturaleza de estas operaciones". En relación a ello, Sumar ha remarcado que la relación de estas operaciones "va más allá de una simple conexión empresarial".

LLEVARÁ EL CASO AL MINISTERIO DE CONSUMO

En consecuencia, Sumar, que el miércoles ya expresó públicamente su cuestionamiento acerca del proyecto, ha decidido poner la información recopilada en conocimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que "analice la comercialización de los vuelos y determine si las personas consumidoras están recibiendo toda la información y garantías a las que tienen derechos".

De hecho, ha recordado que la normativa española obliga a ofrecer antes de la contratación información clara, veraz y suficiente sobre las características y condiciones del servicio y que, en el transporte aéreo, existe además una obligación específica de informar sobre la identidad de la compañía que realizará realmente el vuelo.

"Queremos que Consumo compruebe si quien está comprando estos billetes sabe con claridad con quién contrata, quién responde comercialmente, quién va a operar el vuelo y qué garantías existen en caso de cancelación o incumplimiento", ha explicado López.

"LA XUNTA NO PUEDE DECIR QUE ESTO NO VA CON ELLA"

De igual modo, la formación también ha reclamado explicaciones a la Xunta, a la que le ha reprochado "aparecer cuando se anuncian nuevas conexiones y desaparecer cuando surgen las preguntas" en relación a este asunto.

"Queremos saber que documentación pidió, que información recibió sobre FLYYO y si comprobó los antecedentes de la compañía que realmente va a operar los aviones", ha reclamado el secretario xeral de Sumar Galicia, que ha zanjado: "La Xunta no puede decir que esto no va con ella".