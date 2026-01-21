Suspenden por cuarta vez el juicio por un atraco bancario en Vigo, al estar en paradero desconocido uno de los acusados

Archivo - Los dos supuestos autores del atraco, ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio señalado para este miércoles en la sección Penal plaza 2 de Vigo, contra M.A.F.O., alias 'Migallas', y J.J.T., alias 'Tielas', por el atraco a una sucursal de Abanca en abril de 2023, ha sido suspendido por cuarta vez, al encontrarse en paradero desconocido el segundo de ellos.

Los hechos ocurrieron en una oficina de Abanca de la calle Martínez Garrido, a donde ambos acusados accedieron, según el escrito de la Fiscalía, con los rostros cubiertos y armados con pistolas. Tras hacerse con un botín de más de 117.000 euros, ambos huyeron en el coche del director de la sucursal.

Meses después de este atraco, 'Tielas' participó supuestamente en el asalto a otra entidad bancaria, una oficina de Caixabank de la Gran Vía de Vigo. Allí, con otros dos atracadores sustrajeron más de 300.000 euros, y los tres sospechosos fueron detenidos en abril de 2024, pero en junio, 'Tielas' quedó en libertad provisional, y la causa por este atraco aún no ha llegado a la fase de señalamiento de juicio.

En el caso del atraco de Martínez Garrido, se fijó una fecha para la vista en abril de 2025, en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo, pero fue suspendida por la ausencia de uno de los abogados. El juicio se aplazó hasta junio de ese año, y en esa ocasión fue nuevamente suspendido, en ese caso por una cuestión de competencia, ya que el tribunal consideró que debían juzgarse los hechos en una sala de lo Penal, en atención a las condenas solicitadas (inferiores a 6 años de prisión).

Así, el juicio se señaló, por tercera vez, en esa ocasión, en la sala de lo Penal, en octubre de 2025, pero volvió a ser suspendido. En ese momento, uno de los acusados, J.J.T., estaba en paradero desconocido y la jueza ordenó su búsqueda y captura.

CUARTA SUSPENSIÓN

La vista fijada para este miércoles, de nuevo ha tenido que ser suspendida, ya que 'Tielas', declarado en rebeldía procesal, sigue sin ser localizado. Mientras, su presunto cómplice en este atraco, 'Migallas', se encuentra en prisión cumpliendo condena por otros hechos.

Por el atraco de Martínez Garrido, la Fiscalía solicita para M.A.F.O. 5 años de prisión, con la agravante de reincidencia; y para J.J.T., pide 4 años y 8 meses de cárcel. En ambos concurre la agravante de disfraz.

El ministerio público pide que ambos indemnicen a Abanca en 84.925 euros, que es la cantidad del botín sustraído que no pudo ser recuperada por la Policía (el resto del dinero fue localizado en poder de 'Migallas').