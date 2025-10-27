Suspenden unas horas el juicio por el crimen de Coia debido a una indisposición del acusado, trasladado a Urgencias

Juicio a José Luis M.C., con camisa verde, acusado por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, tras disparar a otro hombre en el barrio vigués de Coia, en abril de 2024. - EUROPA PRESS

VIGO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una indisposición de José Luis M.C., acusado del llamado crimen de Coia, ha obligado a trasladarlo a Urgencias cuando ya se había iniciado el juicio por estos hechos, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo, y ha llevado al tribunal a suspender el juicio hasta la tarde de este lunes.

La vista estaba ya iniciada y, tras las primeras explicaciones de la magistrada presidenta al tribunal del jurado y las primeras intervenciones de las partes para avanzar sus estrategias, se disponía a declarar la primera testigo, una vecina del acusado.

En ese momento, la jueza ha anunciado que la vista debía interrumpirse porque se había producido "un incidente": uno de los miembros del tribunal de jurado se percató, al verlo en la sala de vista, de que conocía al acusado.

Tras unos minutos, la vista volvía a reanudarse, pero la magistrada presidenta confirmaba que quedaría suspendida hasta la sesión de la tarde, debido a que el acusado se encontraba "mal". A pesar de que una de las facultativas forenses de la Ciudad de la Justicia acudió a la sala, finalmente José Luis M.C. fue trasladado a los servicios de Urgencias.

Con respecto a lo ocurrido con el tribunal de jurado, la propia magistrada ha explicado que la persona que admitió conocer al acusado ha quedado excluída, y que ha sido sustituida por una de las personas suplentes.