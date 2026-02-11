Suspendida la circulación de trenes en el ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo debido al mal tiempo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en el ancho métrico entre Ferrol (A Coruña) y Ribadeo (Lugo) ha sido suspendida en la tarde de este miércoles debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Según han informado fuentes de Renfe, la suspensión afecta a Cercanías y Regional, con conexión a Asturias.

Renfe explorará a primera hora de la mañana del jueves la vía para estudiar la posibilidad de reanudar la circulación. Además, ha señalado que se pondrán medios alternativos siempre que las condiciones meteorológicas no lo desaconsejen.