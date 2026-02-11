Suspendidas este jueves las clases en el CEIP de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade, tras un incendio en el comedor

PONTEVEDRA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha suspendido las clases este jueves en el CEIP de Tenorio, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, tras registrarse un incendio en el comedor en la tarde de este miércoles.

Según ha informado fuentes del 112, el suceso tuvo lugar sobre las 17,07 horas y tras apagar las llamas, los servicios de emergencia trabajan en la ventilación del espacio.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Educación han explicado que las causas del incendio están siendo analizadas y que el departamento autonómico y el Ayuntamiento están en contacto "desde el primer momento".

Los servicios técnicos están ya activados para gestionar la situación y el departamento autonómico ha decidido suspender las clases debido al suceso.

Está previsto que mañana a las 10,00 horas se desplace al centro el titular de Educación, Román Rodríguez, junto al alcalde, Jorge Cubela.