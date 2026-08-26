Susto en un edificio de Playa América en Nigrán: dos balcones se desploman, aunque no se registran heridos

Dos balcones se desploman en un edificio de Playa América, en Nigrán (Pontevedra), sin causar heridos, a 26 de agosto de 2026. - EUROPA PRESS

VIGO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de un edificio de Playa América, en Nigrán (Pontevedra), se han despertado este miércoles con un gran estruendo, tras desplomarse dos balcones del inmueble que, por fortuna, no han causado heridos.

Según ha informado a Europa Press el regidor municipal, Juan González, el incidente se produjo sobre las 7.00 horas, cuando los vecinos escucharon un gran ruido procedente del exterior, y "creyeron que había sido un accidente de tráfico".

En realidad, un balcón del segundo piso (edificio tiene bajo cubierta y dos alturas) en uno de los lados del inmueble se vino abajo y, al desprenderse, arrastró al balcón que tenía debajo, cayendo las dos estructuras a una especie de terraza interior en la planta baja.

El alcalde ha confirmado que las consecuencias se limitan a los daños materiales y que hasta el punto acudieron agentes de la Policía Local, el arquitecto municipal y él mismo. Para evitar males mayores, se ha procedido a la adopción de medidas cautelares de seguridad, como acordonar la zona y precintar otros dos balcones más del inmueble (situados en otra de las caras del edificio) de forma preventiva.

Tras estas primeras actuaciones, se contactará con la propiedad del edificio para que adopte las medidas oportunas y revise el resto de estructuras.