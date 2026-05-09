Tanxugueiras tomará la Praza do Obradoiro para presentar en primicia su nuevo disco con una escucha colectiva el martes

Archivo - Las tres integrantes del grupo "Tanxugueiras", en el cartel promocional de su nuevo álbum - TANXUGUEIRAS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El trío gallego Tanxugueiras presentará su nuevo álbum, 'O Cuarto', en primicia en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, con una escucha colectiva que tendrá lugar el 12 de mayo, horas antes del lanzamiento del disco en plataformas. Aunque el grupo todavía no ha desvelado todos los detalles, ha preparado una instalación artística frente a la Catedral "creada exclusivamente para esta fecha".

Este será el pistoletazo de salida a las Festas da Ascensión, como ya había avanzado el Ayuntamiento durante esta semana. La actividad, que en cualquier no consistirá en un concierto, se iniciará a partir de las 20.00 horas, cuando empezará la cuenta atrás definitiva del disco.

"No va a ser un concierto, sino que va a ser algo más especial para nosotras. Lo que va a pasar es que vamos a hacer una escucha colectiva, en comunidad, antes de que salga el disco", ha explicado en un vídeo Aida Tarrío, que integra Tanxugueiras junto a las hermanas Olaia y Sabela Maneiro.

En un comunicado, han avanzado que la propuesta será una apuesta por un formato experiencial que "conecta música contemporánea, patrimonio y creación visual". De esta forma, la instalación artística exclusiva tendrá "carácter efímero" y no formará parte de la futura gira ni de posteriores presentaciones del álbum.

La gira visitará salas de toda España, en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Eso sí, en 2026 solo habrá una única parada en Galicia: el Coliseum, en A Coruña. La banda volverá a este amplio recinto, que ya llenó con su anterior disco, el próximo 17 de octubre.