Técnicos de la Xunta convocan una concentración el día 10 para reclamar que los de mayor antigüedad mantengan sus plazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Técnicos da Xunta en Loita -- con 180 integrantes -- han convocado una concentración el próximo miércoles, día 10, para reclamar a la Consellería de Facenda soluciones para que los funcionarios de mayor antigüedad mantengan sus plazas.

Tal y como ha recordado la entidad en una nota de prensa, la plataforma se creó el pasado 26 de agosto para denunciar la discriminación que sufre el personal funcionario de cuerpos especiales en los concursos de traslados, que "esperan hasta 15 años" para poder concursar a un puesto de mayor nivel o más cerca de la localidad donde reside.

Según han señalado, en marzo de 2024 fueron convocados para concursar, en julio de 2025 les adjudicaron las plazas y, en estos momentos, "llevan esperando dos meses por una toma de posesión que puede no ser posible", ya que las mismas plazas fueron ofertadas provisionalmente por la Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) a personal de nuevo ingreso.

En este contexto, el próximo 10 de septiembre, reunido el Parlamento en Pleno, el PSdeG formulará una pregunta al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, para conocer la solución que su consellería pretende dar a la problemática generada en el concurso de traslados de los cuerpos especiales de la Xunta de Galicia.

Para apoyar esta consulta, la plataforma ha llamado a acudir a una movilización que tendrá lugar el próximo día 10 de septiembre a las 16.00 horas delante del Parlamento de Galicia, en Santiago.

Además, ha solicitado una reunión con los restantes grupos parlamentarios para exponer la situación y pedirles apoyo para alcanzar una solución y poder tomar posesión lo antes posible en las plazas que les fueron adjudicadas. También han pedido a todas las Organizaciones Sindicales que los acompañen el miércoles en la concentración y que los apoyen en su lucha.