Técnicos de la Xunta rechazan los tubos de las gárgolas del Hostal dos Reis, aunque su informe hablaba de lanzas

El conselleiro de Cultura, José López Campos, habla sobre la situación de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, a 22 de abril de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha expresado el rechazo "más que justificado" de los técnicos de su departamento a los tubos colocados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela. Un informe elaborado por ellos mismos sobre el proyecto recogía la colocación de lanzas, pero pedía estudiar este aspecto de "forma específica".

Esta imagen ha provocado en la última semana opiniones en contra por parte de colectivos vecinales y la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal). En declaraciones a los medios, el responsable autonómico ha pedido encontrar una solución que "compatibilice la parte funcional con la estética".

Según ha recordado, aunque la reforma depende de Turespaña (adscrito al Ministerio de Industria y Turismo), la Xunta hizo una "supervisión" de la parte técnica del proyecto que se materializó en un informe --al que Europa Press tuvo acceso-- que daba autorización a la realización de las obras y que hacía una serie de observaciones sobre aspectos que requerían de un estudio en detalle.

Uno de ellos era la solución a las humedades en la fachada provocada por al caída del agua y, al respecto, mencionaba la colocación de lanzas. "Pero lo que establecía era que había que analizarlo pormenorizadamente con un documento específico para encontrar la mejor solución; no solo desde el punto de vista arquitectónico y funcional, sino también desde el estético", ha matizado.

Sin embargo, ese documentación "nunca se llegó a remitir", en palabras de López Campos. Tras polemizarse el asunto durante la pasada semana, el Gobierno gallego remitió un escrito al Ministerio para aclarar la solución adoptada y en el que ya expresaba este rechazo.

"Creo que es claro y rotundo que hay un rechazo más que justificado a la solución técnica adoptada y, como el propio informe [de la Xunta] recogía hay que analizar pormenorizadamente cuáles son las soluciones que se van a adoptar", ha aseverado.

En concreto, este asunto se abordará en una reunión con el arquitecto fechada para esta semana y en la que el conselleiro espera que se pueda encontrar "una solución técnica adecuada, idónea y funcional" y que también sea satisfactoria estéticamente.

"NO HAY NINGÚN DAÑO IRREPARABLE"

Con todo, López Campos ha negado que haya algún "daño estructural irreparable o que sea irreversible": "Cualquier cuestión que se pueda hacer a partir de ahora es fácilmente subsanable y lo que tenemos que buscar es la mejor solución".

Además, ha insistido en "no obviar" que el problema "mayor" que están provocando las filtraciones de aguas en el edificio. "Entendemos que hay soluciones adecuadas que permitan compatibilizar esa parte más funcional con la estética", ha opinado.

Estas declaraciones las ha realizado en una visita a la Biblioteca Pública Ánxel Casal para darle la bienvenida a su nueva directora, Ángela García Núñez, a la que animó, junto con su equipo, a "continuar con la importante labor cultural que se realiza desde estos equipamientos públicos".