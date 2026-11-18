1135108.1.260.149.20261118135033 Archivo - Miguel Tellado, cuando era secretario xeral del PPdeG, en rueda de prensa - PARTIDO POPULAR DE GALICIA - Archivo

OURENSE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP nacional y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, ha asegurado que la CIG "nunca" le ha "reclamado nada", preguntado por una deuda derivada de la defensa del sindicato tras un despido que, por su parte, ha circunscrito a "una cuestión del año 99".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ourense, Tellado ha sido preguntado por la información que publica este miércoles el diario Nós, que recoge que la central nacionalista confirma que el popular le debe dinero por la defensa prestada ante un despido.

"Lo desconozco, creo que eso hace referencia a una cuestión del año 99", ha respondido. "¿Nunca se me ha reclamado nada, eh?", ha agregado, antes de lanzar críticas a las organizaciones sindicales.

Así, según el secretario general del PP, "si algo se ha aprendido en esta campaña electoral es que los sindicatos, no los sindicatos de clase, sino los sindicatos de partido, han decidido participar activamente en defensa de sus propios partidos".

"Lo hemos visto en la huelga electoral que hemos vivido en nuestro país. Una huelga que ha sido un auténtico fracaso y me parece que responde a ese tipo de artimañas que yo ni respeto, ni comparto. Allá cada cual cómo hace política, pero creo que los sindicatos están para defender los intereses de los trabajadores, no para otra cosa", ha resuelto.