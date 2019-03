Tellado (PPdeG) reprocha a Pedro Sánchez que "solo se acordase de venir a Galicia para pedir el voto"

Publicado 10/03/2019 15:12:10 CET

Asegura que el exconselleiro Guerra es un "destacado afiliado" del PP y espera que siga "en esta casa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha reprochado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "solo se acordase de venir a Galicia para pedir el voto", ya que, en los ocho meses de Gobierno "no ha venido ni una sola vez".

Así lo ha señalado Tellado en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press, quien ha destacado que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en ese mismo periodo ha realizado siete visitas a Galicia.

"Quien visita este domingo Galicia es el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, porque el presidente del Gobierno no visitó Galicia porque la Comunidad sufrió discriminación clara del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como ya vimos en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado", ha criticado Tellado.

Además, el secretario xeral del PPdeG ha subrayado que ocho meses de Gobierno "fueron suficientes" para prever que si siguiese siendo presidente Sánchez "a Galicia no le iría bien".

En este sentido Tellado también ha reprochado al líder socalistas su "estrategia de propaganda" de aprobar Decretos Ley "sin el apoyo parlamentario ni presupuestario" con el Ejecutivo en funciones.

"Está haciendo campaña desde el Consejo de Ministros para que parezca que hace en unas semanas lo que no hizo en ocho meses", ha señalado, para afearle al presidente del Gobierno que "ha demostrado que su prioridad no es España, ni siquiera el PSOE, sino únicamente el propio Pedro Sánchez".

VOTO ÚTIL

Entre otros temas tratados en la entrevista, Tellado ha apelado al "voto útil" porque, a su juicio, "dividir el voto en el centro derecha a quien beneficia es directamente a la izquierda".

"Quien verdaderamente puede parar al Gobierno de Pedro Sánchez es Pablo Casado y apelamos a ese voto útil", ha subrayado Tellado, quien ha restado importancia a las encuestas que no auguran buenos resultados para el PP.

Además, preguntado sobre que la presidenta del Congreso, la gallega Ana Pastor, sea la número dos de las listas del PP madrileño para las elecciones del 28 de abril, Tellado ha manifestado su deseo de que Pastor sea la número uno por la provincia de Pontevedra, pero entiende "que pueda haber este tipo de ofrecimientos para que tenga una visualización nacional".

Asimismo, ha asegurado que se está iniciando el proceso de concepción de las listas (el plazo es hasta el 25 de marzo) y "no han hablado con ningún candidato".

JAVIER GUERRA

Por su parte, Miguel Tellado ha asegurado este domingo que el exconselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, es un "destacado afiliado" del Partido Popular y ha expresado su deseo de que "siga militando" en la organización porque "esta es su casa desde hace 35 años".

Asimismo, ha reiterado que Guerra "sigue siendo afiliado" del PP, y ha destacado los cargos "muy relevantes" que ha ostentado.

Estas palabras fueron propiciadas por una pregunta sobre Javier Guerra, mientras se mantienen las incógnitas sobre su supuesto acercamiento a Ciudadanos, tras informaciones que aseguraban haber existido conversaciones entre Guerra y la agrupación naranja para ser el candidato por la provincia de Pontevedra para las elecciones generales.

FEMINISMO

En otro orden de cosas, Miguel Tellado ha subrayado que el PP "sí asistió" a las manifestaciones celebradas el día 8 de marzo, pero "no suscribió un manifiesto que algunas organizaciones querían imponer en el que se hablaba de todo menos de igualdad".

"Lo que hicimos es no suscribir ese manifiesto con el que no concordábamos pero sí defender la reivindicación de fondo que es luchar por una sociedad más justa e igualitaria", ha explicado.

Respecto al ofrecimiento del portavoz de En Marea, Luis Villares, al BNG y al PSdeG para concurrir juntos a las elecciones del Senado, Tellado ha asegurado que Villares "trata de esconder líos internos".

"Quedan 15 días para presentar candidaturas y no saben con quién van a ir, no saben qué es lo que defienden y no saben cuáles son sus prioridades", ha criticado el secretario popular, quien ha añadido que "esto muestra la desesperación de un Luis Villares al que no quieren ni los suyos".