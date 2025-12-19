Tellado sostiene que "el cerco se estrecha" sobre Zapatero, "el referente de cabecera de Pedro Sánchez"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la celebración del almuerzo de Navidad del PP, en el hotel Ciudad de Vitoria, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España).- Iñaki Berasaluce - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado que la "corrupción del sanchismo" tiene ya "el agua al cuello" y "el cerco se estrecha cada vez más" sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se ha vuelto a referir como "la reina madre de la corrupción" y el "referente de cabecera de Pedro Sánchez". Aparte, ha insistido en que a España "no le 'renta' un Gobierno que roba a manos llenas".

En una intervención ante la junta directiva del PPdeG, reunida este viernes en Santiago, Tellado ha cuestionado qué hacía Zapatero "reunido en un monte sin cobertura con un empresario que tres días después era detenido por el escándalo de Plus Ultra".

Del mismo modo, ha preguntado "qué papel juega" el socialista en "el presunto blanqueo de capitales vinculado con el chavismo", así como "cuánto dinero ha pagado el empresario detenido a las empresas de sus hijas".

"No es de extrañar que un tipo tan siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez. Así está acabando el inquilino de la Moncloa", ha apostillado Tellado.

Asimismo, el secretario general de los populares ha lamentado que los socialistas "han decidido meterse en una cueva, cerrar los ojos y taparse los oídos para no ver y escuchar lo que está presenciando toda España".

En esta línea, ha apuntado que todos los hechos "están protagonizados por personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez", destacando que "ninguno de ellos podría haber delinquido si no hubiese sido nombrado" por el presidente del Gobierno "para el cargo que ocupaban y desde el que delinquían".

A ESPAÑA "NO LE RENTA EL GOBIERNO"

También ha hecho referencia Miguel Tellado al balance "marciano" realizado esta semana por Pedro Sánchez y que, en su opinión, es el de alguien que "no puede pisar la calle y no sabe lo que ocurre en su país".

"No se puede estar más fuera de la realidad de lo que lo está Pedro Sánchez", ha criticado antes de calificar como un "insulto a la inteligencia" que hiciese "como que no existe esa montaña de corrupción que los aplasta".

En este sentido, ha criticado el "triunfalismo" de Sánchez mientras los españoles "sufren la subida desbocada del precio de la vivienda" y "hacen malabarismos para llegar a final de mes" y tienen que escuchar al titular del Ejecutivo decir que "todo va genial y que a los españoles les renta tener un Gobierno podrido".

"A España no le renta un Gobierno que roba a manos llenas, que amañara los contratos durante la pandemia; no le renta que amañara los contratos de obra pública como hicieron todos los compañeros de partido del PSOE; no le renta que amañaran contratos en la SEPI, el fraude masivo como el caso de los hidrocarburos, los turbios rescates de Plus Ultra o Air Europa", ha enumerado entre otras circunstancias por las que, ha insistido, "a España no le renta" el actual gobierno de coalición.

"A España lo único que le renta es mandar a la papelera de la historia de nuestro país al Gobierno más corrupto, al Gobierno más incompetente y a un Gobierno que se ha convertido en una amenaza para la democracia de nuestro país", ha concluido.

"PAPELÓN" DE YOLANDA DÍAZ

Además, durante su intervención este viernes, Miguel Tellado ha ironizado con que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "haya vuelto a amenazar con coger la puerta y quedarse", después de que la también ministra de Trabajo instase a Sánchez a realizar un "cambio profundo" en el Gobierno.

A este respecto, el secretario general de los populares ha tachado de "papelón" que Díaz, tras realizar esa petición, ahora "se conforma con una reunión con Pedro Sánchez". "Vaya papelón y qué poca dignidad", ha censurado.

"CONSOLIDAR LA ALTERNATIVA DE GOBIERNO"

En este contexto, Tellado ha asegurado que los populares encaran 2026 con el objetivo de "consolidar la alternativa de Gobierno" frente al "desgobierno de Pedro Sánchez", avanzando que se dedicarán a "restaurar todo lo destrozado por el 'sanchismo'" durante estos años de "malos gobiernos para España".

Por todo ello, ha reivindicado que el PP espera hacer "una limpieza absoluta de las instituciones" para ponerlas "al servicio del país". Entre las iniciativas que ha afirmado que defenderán, Tellado ha señalado que devolverán "el dinero a los españoles con una rebaja fiscal" y echarán abajo "el muro de Sánchez", además de "recuperar la convivencia".

"Gobernar para todos, aprobar una fiscalidad que no sea confiscatoria, garantizar la independencia de las instituciones y erradicar la corrupción", ha remarcado lo que ha calificado como "el manual básico de cualquier demócrata".

Así, tras ochos años de gobiernos de Sánchez, el número dos del PP espera que un futuro ejecutivo de los populares sea "una auténtica revolución cívica para restaurar los pilares de la democracia".