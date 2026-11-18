1135077.1.260.149.20261118133222 El secretario general del PP, Miguel Tellado, en Ourense - CAPTURA

OURENSE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP nacional y cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Miguel Tellado, ha trasladado su "respeto, respaldo, apoyo y admiración" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la polémica por unas palabras sobre andaluces en un mitin.

"Yo creo que a veces se sacan declaraciones de quicio y puede parecer que se quiere decir una cosa distinta", ha dicho, cuestionado sobre si cree que puede restar votos a los populares.

En declaraciones a los medios de comunicación convocadas junto a un paseo electoral en Ourense, Tellado ha asegurado estar "acostumbrados todos" en política a que sus palabras "se usen", en ocasiones, en propia contra.

El popular ha sido interrogado también por informaciones sobre la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en relación con el alquiler de una vivienda protegida.

"CARADURA"

"Creo que está en ese tipo de supuestos en los que se encuentra siempre el Partido Socialista. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago", ha respondido.

A su juicio, de hecho, este "es un ejemplo de caradura a la que muchos cargos del Partido Socialista tienen muy acostumbrados".